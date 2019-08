Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat dupa discursul sefului statului de la Consiliul National al PNL.



"Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic.

Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta mai degraba ce nu ne-a spus. Nu am vazut la aceasta lansare in cursa electorala nici umbra de bilant. Nimic despre realizari in cinci ani de mandat.

Presedintele la final de mandat s-a straduit sa ne vorbeasca despre ceea ce va face pentru ca nu ne-a putut vorbi nimic despre ce a facut!

O observatie totusi as face: pentru ca are zero realizari in cinci ani, dl presedinte a trecut la strategia gloriosului predecesor Basescu. Dupa un mandat de primar in care nu a facut nimic, ne amintim cum acesta a venit cu mesajul ”dati-mi si consiliul general ca sa pot face treaba”. Vreo trei ani mai tarziu, ca presedinte, cerea romanilor sa-i dea si un guvern condus de PD ca sa poata face treaba. Azi, simtim pe pielea noastra unde ne-a dus experimentul ”Basescu”.

Dupa cinci ani, tot cu asta vine si dl Iohannis in fata romanilor : 'Razboiul va fi castigat atunci cand Romania va fi condusa de o echipa care crede in democratie, pro-europeana – nu doar cu presedinte, dar si cu guvern si majoritate parlamentara (...) Voi construi o noua majoritate, in urma votului dat de oameni, la alegerile parlamentare, fie ca vor fi la termen sau anticipate'.

Dati-mi, dati-mi, dati-mi!!...

Domnule Iohannis, ai primit mai mult decat ai meritat vreodata. Cand veti incepe sa dati ceva poporului care v-a ales? Pentru ca timpul e scurt!

P.S. O nota de final usor malitioasa, dar cu anume semnificatii: imi spuneau colegii, in mod repetat, ca intre discursurile (intotdeauna) citite de dl. Iohannis si textele postate pe site-ul presedintiei cateva minute mai tarziu nu exista nici cea mai mica diferenta. Avem un presedinte care chiar nu se poate abate o virgula de la ce ii scriu altii?", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.