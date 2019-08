Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi guvernarea PSD, sustinand ca "dezastrul" provocat statului si cetatenilor romani de politica "falimentara" a social-democratilor se observa in cazul de la Caracal.



"Ne revedem intr-un moment critic pentru Romania, dar trebuie sa spunem lucrurile pe nume, pentru ca tot lantul de erori grave care s-au produs in cazul cumplitei tragedii de la Caracal sa nu se mai repete niciodata. Este esential sa intelegem de ce am ajuns aici, dar mult mai important - ce avem de facut pentru a recladi Romania normala, pe care ne-o dorim cu totii. Cazul Caracal, cu toate implicatiile sale profunde, ne dezvaluie cat de grav este dezastrul provocat statului si cetatenilor sai de politica falimentara a partidului aflat in prezent la guvernare. PSD a tradat votul oamenilor, niciodata nu s-a vazut asta mai bine decat acum: esec economic, esec legislativ, esec in protejarea cetatenilor, legi pentru infractori si bani pentru clientela, dispret pentru oameni si asalt continuu asupra statului roman. Acesta este bilantul guvernarilor PSD din acesti ani", a afirmat Iohannis, la reuniunea Consiliului National al PNL.

El a sustinut ca PSD a "promovat incompetenta ca politica de stat si mediocritatea ca principal criteriu de construire a carierelor in sistemul public", scrie Agerpres.

"Viziunea pesedista a unui stat al pilelor si al complicitatilor de partid in care doar o casta de privilegiati fac legea si isi impart functiile si banii publici trebuie demolata", a subliniat Iohannis.

Seful statului a aratat ca el, alaturi de liberali si de celelalte partide de Opozitie, s-a luptat pentru a stopa acest "proces sau pentru a reduce efectele dramatice ale infestarii institutiilor statului cu virusul incompetentei".

"Prin actiunile mele, ale voastre, ale Opozitiei parlamentare, dar mai ales prin mobilizarea cetatenilor, am reusit sa pastram nealterat cursul pro-european, transatlantic si democratic al Romaniei", a spus Iohannis.

Presedintele a sustinut ca romanii vor ca "asaltul continuu al PSD la adresa statului de drept, dar si la adresa statului roman in ansamblu, sa inceteze".

"Romanii cinstiti, care muncesc si platesc taxe si impozite, asteapta ca statul sa functioneze pentru ei, nu in favoarea unui grup care a pus stapanire pe resurse si pe decizie. Romanii vor autostrazi, vor servicii medicale performante, vor egalitate de sanse si acces la o educatie de calitate, vor sa fie tratati cu respect atunci cand interactioneaza cu institutiile publice. Cetatenii au spus clar si fara echivoc ce isi doresc. Acum, statul si politicienii trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor societatii. Guvernarile PSD au dus statul in punctul de a esua si de a deveni incapabil sa mai garanteze drepturile fundamentale ale cetatenilor sai. Noi avem obligatia sa repunem statul in matca sa si sa redam cetatenilor increderea ca institutiile sunt eficiente", a declarat el.

Klaus Iohannis a punctat ca resetarea statului este obligatorie, dar ca nu exista un buton magic in acest sens.

"Este un demers pe care vreau si trebuie sa il facem impreuna, iar alaturi de noi vor sta toate fortele politice care impartasesc aceleasi valori. Nu va fi usor, dar, dragii mei, nu uitati nicio clipa - cel mai important aliat pe care il avem este cetateanul roman!", a conchis seful statului.