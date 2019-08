Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca a fost scoasa din context afirmatia sa ca "nu s-ar fi intamplat cazul Caracal daca ar fi fost presedinte".



"Vreau sa clarific o afirmatie care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca as fi presedinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, nu cred ca as putea elimina eu nemerniciile naturii umane dar cred ca presedintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca institutiile care se ocupa de siguranta publica a cetatenilor functioneaza cum trebuie.

Modul in care au actionat Politia si celelalte institutii publice in ultimele doua saptamani este rezultatul unei degradari continue de ani de zile, in care nimeni nu a pus nici macar o intrebare. In viziunea mea, presedintele nu lucreaza doar in timpul crizelor, el trebuie sa lucreze mai ales intre crize tocmai pentru a preveni disfunctionalitatile din institutii care ajung sa produca drame.

Presedintele poate impulsiona o reforma la nivelul tuturor institutiilor din stat, presedintele poate seta un standard in privinta modului de lucru intre institutiile statului, presedintele poate cere de la Guvern respectarea criteriilor de competenta in numirea oamenilor in institutii.

Cred ca in 5 ani de mandat se pot schimba multe in sistem cu o implicare continua si activa din partea presedintelui", a scris Dan Barna pe Facebook.