Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca Victor Ponta ar trebui sa se lupte la proteste pentru demisia Guvernului, in loc sa faca "aliante prostesti".

"Victoras - stai jos, nota 2!

Ce mai scrie dl Puie pe Facebook? E suparat. De ce lumea nu il lasa sa faca alianta cu Tariceanu 4%? De ce il critica iar lumea? Inclusiv toti din partidul lui (Tudose, Ioana Petrescu, Daniel Constantin)?

Totul e vina USR. Si a mea in special. Evident. Pentru ca suntem nazisti (eu credeam ca ei ne cred 'sexo-marxisti', dar ce mai conteaza acuma). Si pentru ca suntem oamenii lui Dancila. Wow.

Victoras - daca ai curaj - Vino cu noi pe 10 August ca cerem demisia guvernului. O sa fim acolo iar, cu tot riscul de gaze si bastoane. Vino si tu. Hai sa te lupti pe bune, nu prin aliante prostesti cu spionul FSB, spagarul, manechinul ofilit.

Ce zice Victoras nota2:

«Ieri mi-am descoperit o multime de 'prieteni' – toti ingrijorati de viitorul meu: Basescu, Barna, Lazaroiu???! Chiar si infierbantatul Andrei C (liderul revolutionar al 'Barna-jugend') vrea sa ma salveze – toti imi dau sfaturi!

Toti 'strigatorii' de la USR si sustinatorii lor din tara si din strainatate vor in realitate sa ramana Guvernul 'Dancila' – asa au un sac de box in care sa dea mereu si ei scapa de asumarea guvernarii (ca sa nu se faca de ras ca in 2016)

O guvernare ca cea de azi ii asigura lui Barna prezenta in turul doi si batalia cu Iohannis (Viorica Dancila nu are nicio sansa sa ajunga in turul doi conducand un Guvern si un Partid care, in fond, nu s-a schimbat deloc fata de perioada lui Dragnea)»," a scris Caramitru pe Facebook.