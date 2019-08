Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca prima rectificare bugetara din acest an este una pozitiva, prin care se asigura "plata majorata a salariilor si pensiilor si continuarea proiectelor de investitii in domeniile prioritare".

"Discutam in sedinta de Guvern de astazi prima rectificare bugetara din acest an. Este o rectificare pozitiva prin care asiguram plata majorata a salariilor si pensiilor, inclusiv noua crestere pe care o vom aplica incepand cu 1 septembrie anul acesta. De asemenea, aceasta rectificare asigura si continuarea proiectelor de investitii in domeniile prioritare", a declarat Viorica Dancila.

Premierul a explicat ca rectificarea bugetara pozitiva "este sustinuta de cresterea Produsului Intern Brut si de faptul ca in primul trimestru al acestui an Romania a inregistrat o crestere economica de 5%, a treia cea mai mare crestere din Uniunea Europeana".

"Toate ramurile economiei reale au inregistrat evolutii pozitive, remarcandu-se in mod deosebit rezultatele din constructii, servicii si agricultura", a completat Dancila, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul a subliniat ca a cerut ca rectificarea sa fie facuta "pe principii clare", astfel incat "obiectivele asumate la inceputul acestui an sa fie indeplinite cu pastrarea echilibrelor macroeconomice si consolidarea increderii investitorilor in economie".

Vom mentine deficitul bugetar in tinta asumata prin Legea bugetului: 2,76%

"Vom mentine deficitul bugetar in tinta asumata prin Legea bugetului, respectiv 2,76%. De asemenea, vom mentine investitiile in domeniile prioritare, educatie, sanatate si infrastructura rutiera, precum si masurile de stimulare a programelor pentru dezvoltarea comunitatilor locale. Am cerut ca structura bugetara sa fie corelata cu realizarile din primul semestru si sa fie dublata de un angajament ferm al ministerelor ca ceea ce se stabileste prin rectificarea bugetara trebuie sa fie pus in aplicare", a declarat Dancila.

Prim-ministrul a precizat ca reducerile de bugete propuse prin rectificare "se fac acolo unde a existat un grad scazut de folosire a banilor alocati".

Dancila a adaugat ca prin rectificare se asigura "fondurile necesare bunei functionari a administratiei locale si pentru finantarea proiectelor de investitii".

"Suplimentam fondurile pentru PNDL cu 1 miliard de lei, la care adaugam disponibilul de 700 de milioane de lei de la nivelul Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice. De asemenea, majoram plafonul de contractare pentru Fondul de Dezvoltare si Investitii de la 5 miliarde de lei la 10 miliarde de lei. Vreau sa fac precizarea ca, in prezent, sunt finantate sau in curs de finantare peste 12.600 de obiective de investitii in comunitatile locale, 70% dintre acestea fiind in mediul rural. Sunt proiecte care contribuie la o dezvoltare armonioasa a tuturor localitatilor prin investitii in proiecte de apa si canalizare, drumuri, scoli, crese, gradinite si unitati sanitare", a afirmat premierul.