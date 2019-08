Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, aminteste ca pe vremea cand era membru PNL, lui i se spunea "Lordul".



"Eu am facut intotdeauna apel la colegii din PNL si la fiecare motiune simpla pe care mi-au facut-o in Parlament. Ma gandesc cu regret la acei parteneri politici din PNL, oameni respectabili, cu dialog, acei lorzi. Si mie mi se spunea pe timpuri, in 2008, Lordul de la PNL, cand eram candidat la Senat in Vrancea din partea PNL.

Ai acel dialog fara ura (...) fac apel de a readuce in PNL sau a lasa oamenii aia. Din pacate, actuala conducere a PNL, care este o conducere de maidan, nu lasa sa creasca, sa ramana mai departe valorile", a spus Teodorovici intr-un interviu acordat DcNews, potrivit adevarul.ro.