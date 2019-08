Deputatul liberal Florin Roman propune ca toti cei care candideaza pentru o functie de primar, consilier local, consilier judetean, presedinte de consiliu judetean, parlamentar, europarlamentar sau la presedintia Romaniei sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca nu au si ca nu vor derula contracte cu statul pe perioada mandatului.

"Am depus o propunere legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala. Prin acest proiect de lege modific patru legi - Legea privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, Legea privind alegerea presedintelui, Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale si Legea privind alegerile europarlamentare. Eu propun, prin aceasta initiativa legislativa, ca toti candidatii care se inscriu in cursa pentru alegerile prezidentiale, de deputat, senator, europarlamentar, consilier judetean, consilier local, primar, presedinte de consiliu judetean, sa completeze, la depunerea candidaturii, o declaratie pe propria raspundere ca nu are contracte cu statul si ca nu va incheia contracte cu statul pe perioada exercitarii mandatului de ales", a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, Florin Roman.

Deputatul a mentionat ca, in prezent, orice candidat semneaza pe proprie raspundere o declaratie de acceptare a candidaturii, o declaratie de avere, o declaratie de interese si o declaratie ca nu a colaborat cu Securitatea.

"Propunerea este sa intervina si aceasta declaratie suplimentara, ca nu deruleaza contracte cu statul. Motivul este unul foarte simplu: exista suspiciunea ca iti folosesti pozitia publica pentru a beneficia, prin firma la care esti actionar sau la care ai un interes, sa derulezi afaceri cu statul. Eu cred ca e un pas inainte spre normalizare, spre moralitate si cred ca orice om politic nu poate face afaceri cu statul. Alegi: ori faci politica, ori faci afaceri cu statul. Una cu alta nu merge. Poti sa faci cu privatul, nu e niciun fel de problema, dar orice afaceri cu statul ridica mari semne de intrebare vizavi de folosirea functiei publice pe care o ai", a afirmat deputatul.

El a adaugat ca sunt astfel de situatii in toate partidele politice, potrivit declaratiilor de avere si de interese, precizeaza Agerpres.