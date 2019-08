Presedintele USR, Dan Barna, si-a lansat campania de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale.



"Mi-as fi dorit ca un astfel de eveniment sa inceapa intr-un alt context social, insa, daca ne uitam la ceea ce s-a intamplat la Caracal si la Galati si la esecul statului in aceste locuri, exact acesta e motivul pentru care eu si colegii mei am decis sa intram in politica. E nevoie de altceva si e nevoie de ceva mai mult.

Ne dorim o tara in care urmatoarele generatii sa-si doreasca sa traiasca. Ne dorim o tara cu autostrazi, ne dorim o tara in care spitalele sa fie curate, ne dorim o tara cu scoli mai bune si ne dorim o tara in care statul sa fie capabil sa-si apere cetatenii.

Sunt in Piata Universitatii. Si sunt aici pentru ca acum 30 de ani parintii nostri ne-au castigat libertatea si astazi e datoria noastra sa mergem mai departe. Romania are o Revolutie neterminata", a afirmat candidatul Aliantei USR PLUS la prezidentialele din toamna, precizand ca libertatea data de parinti trebuie transformata in bunastare, in bucuria si dorinta de a trai in aceasta tara", a mentionat Barna, citat de euractiv.ro.