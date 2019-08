Dupa discutiile cu ALDE, fostul premier Victor Ponta sustine ca s-a progresat mult in directia unui proiect comnun al celor doua formatiuni politice.



"Pe 22 Iulie am spus 'daca ALDE iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun'!

Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes!

Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un 'RESET' total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!

Noi Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.