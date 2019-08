Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca formatiunea pe care o conduce si Pro Romania vor colabora ca o alianta politica.



"Discutii fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta: am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Aliante politice!

ALDE si Pro Romania vor avea grupuri parlamentare comune, si astfel vom fi a treia forta politica parlamentara , dupa PSD si PNL.

In perioada imediat urmatoare grupurile de lucru ale celor doua partide se vor intalni pentru a stabili proiectul politic al Aliantei si protocolul de colaborare", a scris Tariceanu pe Facebook.