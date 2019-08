Uniunea Salvati Romania critica rectificarea bugetara in forma prezentata de Ministerul Finantelor Publice, in conditiile in care sunt taiati bani de la Educatie, proiecte din fonduri europene si investitii doar pentru a fi dati baronilor locali. USR remarca faptul ca impozitarea pensiilor speciale nu apare deloc in proiectul de ordonanta care insoteste rectificarea.

Desi ministrul Eugen Teodorovici a incercat sa prezinte rectificarea bugetara altfel decat este in realitate, cifrele nu mint: au scazut sumele alocate Educatiei si Sanatatii, au scazut fondurile pentru investitii si pentru proiectele europene. In acelasi timp, cresc accizele la unele produse, se introduc noi accize, iar angajatii sunt obligati sa achite contributii sociale la tichetele cadou primite, se arata intr-un comunicat USR. In schimb, PNDL, primeste 1,5 miliarde de lei, iar pensiile speciale scapa de impozitare, desi ele nu ar trebui sa existe. "Noua rectificare ne arata exact cum functioneaza sistemul. Mai intai ne promit ca au bani si explodeaza cheltuielile. Ne zic sa nu ne facem griji, ca totul va fi bine. Apoi incepe sa se vada peste tot criza de bani, deficite, inflatie, etc. Dupa care tot ei vin cu cresteri de taxe si taxe noi. Apoi, se vad prioritatile Guvernului. Nu Sanatatea (nici acum nu functioneaza cardul de sanatate, dar nu mai vorbim despre asta), nu Educatia sunt prioritati. Nu ii intereseaza nici sa ne faca viata mai usoara sau sa ne lase mai multi bani in buzunar. Prioritatea este conservarea privilegiilor si imbogatirea baronilor. Cam asta s-a intamplat de 30 de ani in Romania. O clasa politica care nu a avut niciodata curajul sau viziunea de a face reforme sistemice. In ritmul asta, sa nu ne miram ca Romania nu progreseaza, ba din contra", spune deputatul USR Claudiu Nasui. "Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si PSD au mintit populatia ca vor suplimenta fondurile pentru educatie si acum fac exact contrariul. Din banii taiati ar fi putut fi construite sute de scoli. Infrastuctura se afla, de asemenea, intr-o situatie dezastruoasa, Ministrul Transporturilor reusind incredibilul ′record‵ de a cheltui mai putin de o treime din buget, in conditiile in care avem cei mai putini kilometri de autostrada din Europa si cea mai mare rata a mortalitatii pe sosele din Europa. Pe de alta parte, Guvernul ‵a uitat′ de impozitarea pensiilor speciale, iar mai multi bani vor ajunge la Programul National de Dezvoltare Locala, 1,5 miliarde de lei, adica fix la fondul acela destinat mitei electorale pentru baronii locali", declara senatoarea USR Silvia Dinica. Pentru redresarea situatiei dezastruoase a bugetului Romaniei, USR propune patru masuri pe care le considera necesare: 1. Stabilizarea cheltuielilor publice

2. Eliminarea pensiilor speciale

3. Eliminarea programului PNDL

4. 0 taxe pe salariul minim.

