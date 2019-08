Presedintele Klaus Iohannis va efectua in perioada 19-20 august o vizita la Washington D.C., la invitatia presedintelui Statelor Unite, Donald Trump.



"Astfel, marti, 20 august a.c., va avea loc, la Casa Alba, intrevederea oficiala a Presedintelui Romaniei cu Presedintele Statelor Unite ale Americii.

Cu prilejul intrevederii, Klaus Iohannis si Donald J. Trump vor discuta despre intarirea si dezvoltarea in continuare a Parteneriatului Strategic puternic si dinamic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, in toate dimensiunile sale, inclusiv in plan securitar si economic.

Presedintele Romaniei va evidentia, si cu aceasta ocazie, faptul ca tara noastra va continua sa fie un partener strategic solid si un aliat responsabil si de incredere al Statelor Unite ale Americii, una dintre prioritatile politicii externe a Romaniei fiind consolidarea relatiei transatlantice si a securitatii spatiului euroatlantic", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.