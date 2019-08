Un numar de 29 de organizatii nonguvernamentale si grupuri civice au adresat o scrisoare deschisa presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, si ministrului Afacerilor Externe, Ramona Manescu, prin care atrag atentia ca, daca se mentine ritmul actual de inscriere, pana la implinirea termenului limita se vor pre-inregistra doar 40.000 de cetateni pentru votul in diaspora.

Semnatarii sustin ca procedura electorala propusa de AEP este "insuficient cunoscuta", subliniind totodata ca informatiile de interes public si comunicarea dinspre institutiile statului pot fi imbunatatite.

"In prima saptamana de la lansare am monitorizat informatiile publicate in timp real pe www.votstrainatate.ro si am constatat urmatoarele. Media zilnica a inscrierilor pentru votul in sectia de votare este de aproximativ 470, iar media zilnica a inscrierilor pentru votul prin corespondenta este de aproximativ 425 de persoane. Un calcul probabilistic demonstreaza ca daca media de interes pentru inregistrarea pe site a cetatenilor cu drept de vot se pastreaza, pana la implinirea termenului limita de inscriere, atunci pe 11 septembrie 2019, se vor fi inscris aproximativ 21.600 la votul in sectia de vot si aproximativ 19.500 de cetateni la votul prin corespondenta", se arata in scrisoare.

Conform aceleiasi surse, in lume exista 5,6 milioane de romani, dintre care 700.000 cu pasapoarte CRDS (cetatean roman cu domiciliul in strainatate - n.r.).

"Raportat la numarul cetatenilor romani cu drept de vot din diaspora ne dam seama ca cifra finala nu va reflecta nevoia reala de prezenta la vot a cetatenilor, asa dupa cum se cunoaste din istoricul ultimelor scrutine. Am corelat cele de mai sus cu demersurile noastre de promovare a inscrierii pe www.votstrainatate.ro in comunitatile in care ne desfasuram activitatea si ne-am dat seama ca ceea ce se intampla este insuficient. Puterea noastra de impact este inferioara posibilitatilor reale pe care le au institutiile pe care le reprezentati in calitate de autoritati ale statului", se explica in scrisoare.

Informatiile de interes public si comunicarea dinspre institutiile statului "pot fi imbunatatite"

Semnatarii mentioneaza ca informatiile de interes public si comunicarea dinspre institutiile statului "pot fi imbunatatite", invocand in acest sens dreptul constitutional al cetatenilor romani la informatie (art. 31 alin. (2) din legea fundamentala), precum si Codul de bune practici in materie electorala al Comisiei de la Venetia, "care specifica in mod clar obligatia autoritatilor de a informa cat mai bine" cetatenii.

Se solicita promovarea de urgenta a beneficiilor inregistrarii la vot pe site-ul votstrainatate.ro.

"Demersul dumneavoastra ar avea un impact mult mai mare, deoarece ati putea folosi canale media de comunicare diverse, precum difuzarea de mesaje de interes public, reglementata de CNA, flyere distribuite la granita, afise la sediile MAE sau ale ambasadelor si consulatelor Romaniei, inclusiv prin parteneriat cu institutii omoloage ale statelor in care diaspora romaneasca traieste sau alte asemenea", mentioneaza organizatiile.

O alta cerere este publicarea in timp real pe site-ul www.votstrainatate.ro de date aditionale, prin adaugarea informatiilor suplimentare despre inscrisii per tara/regiune/localitate.

"Informatiile sa fie usor de accesat, de inteles si de interogat informatic, atat pentru votul in sectia de votare, cat si pentru votul prin corespondenta. Acest lucru va permite celor interesati sa promoveze site-ul AEP in interiorul comunitatilor de rezidenta", se mai mentioneaza in scrisoare.

Semnatarii doresc, de asemenea, publicarea pe site a informatiilor referitoare la probabilitatea de a exista inregistrari de cereri duble de la persoane unice, astfel incat una si aceeasi persoana sa se inscrie, pentru siguranta, atat pentru votul in sectie, cat si pentru votul prin corespondenta.

"Existenta acestor inregistrari duble ar putea crea nevoi artificiale, dar publicarea informatiei ar putea ajuta la mitigarea riscului de supra-dimensionare, prin tactici transparente de comunicare publica", motiveaza autorii scrisorii.

Se solicita informatii despre organizarea sectiilor de votare in diaspora

Ei solicita si transmiterea de informatii legate de demersurile MAE de a organiza sectii de votare in diaspora, atat in sedii proprii, precum consulate/ambasade, cat si in sedii obtinute prin parteneriat cu autoritati locale in care se inregistreaza nevoia de prezenta la vot a minimum 100 de romani cu drept de vot. O alta cerere consta in sustinerea asociatiilor civice active in tara si diaspora sa organizeze din timp actiunile de identificare si completare a resurselor umane necesare in sectiile noi de votare in strainatate, prin focalizarea cu precadere in acele orase din afara tarii in care AEP constata un numar mare sau foarte mare de cereri pentru infiintarea de noi sectii de vot.

"Exprimam cerintele de mai sus, deoarece dorim sa venim in ajutorul institutiilor statului, despre care consideram ca sunt interesate sa organizeze eficient sectiile de votare, prin evitarea formarii de cozi interminabile la sectiile de votare, asa cum s-a intamplat in ultimii ani. (...) Va rugam sa actionati cu celeritate in implementarea propunerilor noastre, stiut fiind ca pana la implinirea termenului limita de inscriere pe site mai sunt cinci saptamani, iar pentru organizarea efectiva a alegerilor mai sunt aproximativ patru luni", se arata in finalul scrisorii.

Printre grupurile civice si ONG-urile semnatare, din diaspora si din tara, se numara: Initiativa Romania si alti membrii ai platformei civice Contract Romania, #Rezistenta, Asociatia Platforma Romania 100, Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie - VeDem Just, Coruptia Ucide, precizeaza Agerpres.