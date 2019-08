Europarlamentarul Maria Grapini nu este de acord cu varianta data de criminal si confirmata de IML, in cazul crimei Alexandrei Macesanu. Grapini cere ca la locul faptei sa aiba loc o incercare de ardere a unui cadavru de animal pentru a fi observata daca arderea e completa.





"Plange cerul aproape in toata tara! Cum mai suporta Dumnezeu criminalii, directi sau indirecti? Nu cred in varianta data de criminal si confirmata de IML! Este dreptul meu de cetatean sa cred sa nu, in institutii care se balbaie, care lasa zile intregi locul faptei neanalizat milimetru cu milimetru! Propun sa se ia un cadavru de animal (nu pot propune corp omenesc) si in prezenta anchetatorilor si specialistilor criminalul sa reia toata procedura! Sa demonstreze ca arde in timpul care l-a avut la dispozitie si arderea este completa! Altfel nu pot crede ca se doreste aflarea adevarului! Voi cere, in calitate de europarlamentar sa se faca ancheta in toata Europa a traficului de persoane”, a scris Maria Grapini, pe Facebook.

