Senatorul liberal Florin Citu sustine ca premierul Viorica Dancila nu a invatat nimic in ultimele zile, fiind "a fel de nociva pentru Romania ca Dragnea".



"Viorica, nu ai invatat nimic din ultimele zile.

Esti la fel de nociva pentru Romania ca Dragnea. Toti sunteti la fel ca Dragnea.

Va bateti joc de noi pe fata. Nici nu va mai ascundeti. Dar o sa platiti TOTI pentru asta.

'Vocea lui Putin in Romania ne spune ca ordonanta criminala, la fel de criminala ca OUG 114, care 'restructureaza' datorii este 'asteptata de toata lumea'. Asa a introdus si OUG 114 si a distrus economia.

Este atat de asteptata ca a fost introdusa pe ordinea de zi in SECRET, nu a existat niciun proiect in dezbatere publica si inca nu este publicata in Monitorul Oficial.

EXACT acelasi mod de operare ca la OUG 114. Aceleasi efecte nimicitoare pentru economie.

Au plecat Dragnea, Valcov si Socol, dar Dancila, Teodorovici, Fifor si gasca lor de hoti se comporta la fel. Toti sunt la fel. Asta va spun de doi ani de zile.

Nu exista PSD-ist sau ALDE-ist bun.

Nu-i nimic.

Vine, vine, calca TOTUL in picioare- 10.08.2019", a scris Citu pe Facebook.