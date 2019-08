Fostul premier Victor Ponta sustine ca "nimeni nu va putea realiza reforma radicala a administratiei publice din Romania fara bani", indiferent cine va fi la guvernare in viitor.



"Prin anuntarea cifrelor catastrofale ale deficitului bugetar pe primele 6 luni Romania a intrat oficial pe ultimul segment al drumului spre prapastia bugetara (si, in curand, spre criza economica si sociala).

Sa intelegem de la inceput cifrele oficiale anuntate discret in aceste zile:

1. In primele 6 luni din 2019 Bugetul de Stat are un deficit de 1,97% din Produsul Intern Brut al tarii (in tot anul 2015 am avut 1,4% - in tot anul 2014 a fost 1,7% - in 2012 si 2013 a fost 2,5% - acum am depasit procentual in 6 luni ceea ce faceam intr-un an) / va rog sa intelegeti ca din aceste 6 luni in primele doua nu aveam nici Bugetul aprobat de Parlament (fiind facute doar cheltuielile curente de functionare)/ si ca la 1 Septembrie intra in vigoare cresterea tuturor pensiilor de stat

2. Acest deficit de 1,97% inseamna in bani 20 miliarde de RON (adica 4,5 miliarde de euro) / in 2015, pe parcursul intregului an suma insemna doar 10 miliarde de RON (adica aprox 2,2 miliarde Euro) - procentul era diferit pentru ca se calcula dintr-un PIB mult mai mic!

PRIMA CONCLUZIE - in 2019, in doar 6 luni, Guvernul Romaniei a depasit ca procent din PIB deficitul pe tot anul 2014 sau 2015 - desi PIB ul a crescut semnificativ in fiecare an / in bani absoluti a facut deficit in 6 luni DUBLU (cu peste 2 miliarde de Euro mai mult) decat pe tot parcursul anului 2014 sau 2015 !

Deficitul bugetar este diferenta intre cat incaseaza Guvernul ca venituri si cat cheltuieste (ca o familie care plateste in fiecare luna mai mult decat au salariul si pensia membrii acesteia - si atunci se imprumuta la banci sau la prieteni)! Aceasta diferenta din 2019 (4,5 miliarde de Euro doar pe 6 luni - probabil 10 miliarde pana pe 31 Decembrie) este imprumutata de Guvern de la banci si de la populatie! Si trebuie data inapoi - plus dobanda!! De unde? De la cine? Cum?

'Deficitul' nu spune nimic majoritatii oamenilor - nu inseamna nimic si nu intereseaza pe altcineva decat pe specialisti ! Am invata insa dupa 20 de ani de politica si de administratie publica ce inseamna si cat de mult conteaza “DEFICITELE”. Sa incerc sa explic pe intelesul tuturor celor care voteaza politicieni si politici publice :



Deficitul este acoperit cu imprumuturi - bani pe care noi si copiii nostri trebuie sa ii dam inapoi cu dobanda

Cand cei care te imprumuta stiu ca esti disperat sa faci de rost iti pun dobanzi mai mari decat in mod normal / azi Romania plateste cele mai mari dobanzi din Uniunea Europeana (de 2 ori mai mult decat Bulgaria si de 3 ori mai mult decat Ungaria - ca sa ne comparam doar cu vecinii)

Ca sa fie siguri ca isi recupereaza banii cei care te imprumuta iti pun si conditii economice sau de politica (in 2010 FMI si CE au imprumutat Romania - dar noi am taiat salariile si pensiile, am marit TVA, am blocat Investitii si am distrus destine;

Tarile cu politicieni inteligenti si responsabili fac imprumuri ca sa construiasca infrastructura (autostrazi, aeroporturi, zone industriale, spitale, scoli etc) / din 2017 Romania a imprumutat bani ca sa ii cheltuie pe pensii, salarii, primari si alte investitii “politice” / tripleta Dragnea - Valcov- Teodorovici a distrus Bugetul fara macar sa obtina beneficii politice / acesta este semnul iresponsabilitatii;

Banii imprumutati au fost dati pentru consum/ problema grava este ca acest “consum” nu a fost facut pe produse romanesti (pentru ca nimeni nu a sprijinit producatorii romani) ci pentru alimente din Turcia, masini din Germania, electronice din China, piese din Polonia si Ungaria, vacante in Grecia si Bulgaria/ in acest fel toti banii au iesit imediat din tara (deficitul balantei comerciale arata ca in 2018 am importat produse cu o valoare de 15 miliarde de euro mai mult decat am exportat produse romanesti);

Pentru a astupa aceste gauri facute chiar de el prin politicile si promisiunile populiste Ministrul Teodorovici a anuntat acum taieri de la Transporturi, Educatie si Sanatate - adica exact sectoarele care produc dezvoltarea societatii ( fara sa mai pomenesc ca actualul Guvern este la Putere pentru ca in 2016 am promis ca vom avea prioritati Infrastructura, Sanatatea si Educatia);

Guvernele viitoare pot sa promita ca fac investitii - dar in primul rand vor trebui sa plateasca datoriile si sa mareasca taxele si impozitele - adica vor sugruma dezvoltarea economica a tarii pe modelul din 2010-2011;

Cetatenii si firmele care platesc taxe si impozite asteapta in mod legitim sa primeasca in schimb Infrastructura si servicii publice mult mai bune/ daca le spui ca vrei banii sa platesti datorii impactul social si economic nu poate fi decat negativ - de respingere;

Aceste deficite sunt intotdeauna platite, in final, de oamenii cu venituri reduse si de firmele medii si mijlocii/ multinationalele si cei bogati vor trece usor (ca si in 2010) peste criza avand resurse externe de finantare;

Romania se va intoarce la anul 2010 - un deceniu pierdut, o lectie din care nu am invatat nimic, inca o generatie irosita;

Ponta: Vom avea o rectificare bugetara negativa

Vom avea o rectificare bugetara negativa, bazata pe date si previziuni FALSE / masurile disperate si aberante propuse de Ministerul de Finante vor avea efectul unei 'frectii la picior de lemn' pentru Buget insa vor accentua instabilitatea si impredictibilitatea care au facut atat de mult rau in ultimii 3 ani / populismul si politicianismul iresponsabil al celor care au in grija 'banul public' nu mai pot fi schimbate la timp/ lipsa de gandire strategica si absenta oricarei analize profesioniste care sa preceada si sa fundamenteze masurile propuse s-au impus ca reguli de functionare - chiar daca toti stiu ca sunt gresite/ pretul pentru noi toti va fi cel putin la fel de dureros ca in 2010 - 2011 / cel mai probabil insa vom avea ca si Grecia (ale carei greseli, minciuni si falsuri le repetam 'la indigo' in aceste zile) un deceniu pierdut, o generatie irosita si o nota de plata pe care ne va fi imposibil sa o achitam!

Sunt OBLIGAT sa scriu acum despre ceea ce eu consider, pe termen mediu si lung, cea mai dificila problema a guvernarii Romaniei: BANII publici (bugetul , politica fiscala, taxe si impozite, salariile si pensiile din sectorul public, deficitul bugetar, de cont curent si comercial, gradul de indatorare al tarii si nivelul dobanzilor platite, resursele pentru imvestitii samd )! Chiar daca acum nu va da nimeni atentie acestei probleme preferand (ca in 2008-09 sa consideram ca 'lasa ca se rezolva cumva') - foarte curand vom fi fortati sa ne razgandim - mult prea tarziu, mult prea dureros!

Este absolut normal si natural ca, in aceasta perioada a cumplitei tragedii umane de la Caracal si al spectacolului sinistru al incompetentei criminals dovedite cu ocazia interventiei reprezentantilor Statului- atentia publica sa fie focalizata spre aceste teme extrem de grave ale societatii!

Insa va dau o veste proasta: indiferent cine va fi la guvernare in viitor (incompetentii de acum , 'hienele politice' care profita cinic de moartea unor nevinovati ca sa ia din nou guvernarea ca in Noiembrie 2015, sau poate oameni politici seriosi si profesionisti) - nimeni nu va putea realiza reforma radicala a administratiei publice din Romania fara bani - in timpul unei crize bugetare si economice! Doar populistii si demagogii vor castiga capital politic din suferinta, frustrarea si disperarea oamenilor!", a scris Ponta pe Facebook.