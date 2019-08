Robert Turcescu face o analiza, pe pagina sa de Facebook, o analiza a zilei de joi, ziua in care se presupune ca Alexandra a fost ucisa de Gheorghe Dinca.



" Facts : La 10.03 Dinca ajunge la centrul comercial din Craiova pentru incarcarea cartelei telefonului. La 10.19 apeleaza pe cineva, posibil chiar pe mama Alexandrei careia ii spune "mama soacra fata e bine si merge in Anglia sa faca bani". La 11.05 Alexandra da primul telefon la 112. Apelul se incheie dupa un minut cu Alexandra spunind "A venit, a venit, a venit... Veniti repede, va rog!!!". Ulterior Alexandra revine cu apeluri ultimul fiind in jurul orei 11.12 minute.

Calcule : Intre Craiova si Caracal sint diverse rute, intre 55,6 km (cea mai scurta pe DN6/E70) si 60,9 km (cea mai lunga pe DJ641). Cel mai repede se poate ajunge din Craiova in Caracal in 53 de minute. Punind la socoteala faptul ca la 10.03 Dinca era la standul de incarcat cartele telefonice, putem presupune lesne ca n-a plecat din Craiova decit in jurul orei 10.20- 10.30. Daca mai adaugam si faptul ca a trebuit sa ia o masina e greu de presupus ca se putea intoarce acasa, la locuinta lui, la 11.04 atunci cind Alexandra ii spune operatoarei 112 "A venit, a venit, a venit". Plus ca apelurile Alexandrei la 112 au continuat pina la 11.12 minute.