Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), Dacian Ciolos, sustine ca premierul Viorica Dancila ar fi demis-o pe Ecaterina Andronescu din functie deoarece aceasta este un oponent politic al sau in interiorul PSD, aratand ca existau motive ca ministrul Educatiei sa plece din functie daca s-ar fi facut o analiza asupra modului in care functioneaza MEN.

"Doamna Dancila,

E problema dumneavoastra cum vreti sa scapati de oponentii politici din interiorul partidului dumneavoastra.

Doamna Andronescu avea motive sa fie demisa daca ati fi analizat cu adevarat cum functioneaza Ministerul Educatiei si cat de relevante au fost deciziile dumneaei pornind de la agonia in care se afla acest domeniu fundamental pentru viitorul societatii.

Daca chiar v-ar interesa durerea oamenilor in urma acestui caz de la Caracal si, mai ales, durerea celor pe care-i tineti in saracie prin politici clientelare prin care PSD isi favorizeaza baronii, ati fi inceput in primul rand o reforma in propriul partid, inainte de a veni sa ne dati lectii de moralitate.

Oamenii cu bun-simt au inceput sa inteleaga ca nu mai avem mare lucru de asteptat de la vechea clasa politica, al carei obiectiv perpetuat de-a lungul anilor a fost sa obtina si sa conserve privilegii pentru politicieni si acolitii lor. Statul roman a fost o victima a acestui model, iar o mare parte dintre cetatenii romani si-au pierdut speranta, indepartandu-se de politica, altii alegand sa plece cu totul din tara.

Un exponent al PSD ar fi putut fi un factor de schimbare daca ar fi realizat cu adevarat nevoia de reforma interioara in partid si dreptul romanilor de a avea politicieni competenti si cinstiti. Din pacate pentru noi toti, ati pierdut aceasta oportunitate. Va trebui sa ne cladim propriul viitor fara sa mai credem in promisiuni din partea celor care ar fi putut sa faca lucrurile mai bine, dar nu au facut-o.

Statul roman are nevoie de resetare

Statul roman are nevoie de resetare, iar aceasta nu se va putea face decat printr-o colaborare stransa si bazata pe incredere intre cei care se angajeaza in politica si competentele din societate care pot fi mobilizate, oamenii care au acumulat experienta si vor sa o impartaseasca in folosul general direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale.

Ceea ce am facut in 2016 cu GovIT Hub este un exemplu despre cum putem lucra impreuna pentru a creste increderea in autoritatile publice si calitatea serviciilor lor", a scris Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook."