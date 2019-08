Ecaterina Andronescu a aflat de la televiziune faptul ca a fost demisa din functia de ministru al Educatiei.



„Am aflat de la televiziune. Nu am vorbit cu premierul. Nu m-a cautat”, a spus Andronescu.

"Intentia mea era de a spune ca daca parintii nu le spun, noi la scoala avem obligatia de a-i ajuta pe copii sa inteleaga sa se fereasca de raufacatori. Intentionam ca din toamna sa demaram o campanie, sa ii scolim, sa se fereasca de raufacatori", a afirmat Andronescu, potrivit Digi24.

Ea spune ca nu a intentionat sa o acuze in vreun fel pe Alexandra Macesanu ca a recurs la o masina la ocazie: "Nu asta era intentia mea de a o acuza pe Alexandra sau pe parintii ei. Nu m-am gandit asa, nu am gandit asa, nu sunt genul acesta de om".

"Celor care m-au interpelat pe Facebook le-am explicat ce am vrut sa spun. Daca s-a inteles asa nu am ce sa fac. Daca premierul a luat o decizie, nu am ce sa discut, nu am ce sa mai fac", a adaugat Ecaterina Andronescu.