Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac la adresa lui Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustinand ca acesta incearca sa isi faca publicitate pe cazul din Caracal.



"Acest om a facut apel la ziaristi sa nu se mai bage, poate nu se mai baga si domnul Cumpanasu care a introdus multa tensiune in povestea asta crezandu-se probabil vreun fel de haiduc undeva intr-o padure in care trebuia sa il prinda pe bogatas cand trece cu trasura. Mai bine ar sta acasa si si-ar vedea de treaba lui, sa isi incaseze sponsorizarile de pe unde le incaseaza, dar sa nu se mai ocupe de cazul asta pe care s-a urcat cu picioarele plecand de la ce considera el ca e dreptul lui pentru ca e unchiul Alexandrei. Sa ii lase pe cei care se pricep. (...)

Cred ca nu am vazut om mai lipsit de scrupule decat acest domn care se urca pur si simplu pe cadavrul Alexandrei ca sa isi faca publicitate. Daca il durea, durerea este tacuta si actiona in tacere fara sa introduca atata confuzie si atatea zvonuri in spatiul public", a declarat Basescu, citat de b1.ro.