Vlad Voiculescu a fost desemnat candidat pentru primaria Capitalei de catre PLUS.



"In urma centralizarii rezultatelor votului pentru desemnarea candidatului PLUS la Primaria Municipiului Bucuresti, Vlad Voiculescu a obtinut 96,30% din voturile exprimate si este candidatul PLUS la Primaria Municipiului Bucuresti.

Voiculescu: Locuitorii Bucurestiului vor altceva. Acum

Locuitorii Bucurestiului vor altceva. Acum. Mai bine de 40% dintre ei au spus asta foarte clar la alegeril din mai, acordand increderea Aliantei 2020 USR PLUS, spunand prin vot ca este nevoie de altceva.

Cred in proiecte solide, iar cei peste 10 ani de experienta internationala in finantarea proiectelor de infrastructura in Europa Centrala si de Est mi-au aratat ca se poate.

Cred in oameni noi in politica si administratie si mandatul de ministru al Sanatatii mi-a aratat ca se poate si in sectorul public. Repede. Bine. Fara compromisuri.

Cred in comunitate si in empatie, iar cei peste 10 ani de proiecte de comunitate mi-au aratat cu varf si indesat ca se poate", se arata intr-un comunicat PLUS.