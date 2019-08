Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a trimis Corpul de control al Guvernului la Ministerul de Interne, pentru a verifica cum au actionat structurile institutiei in cazul crimelor de la Caracal.



"Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat si pentru a preintampina in viitor situatii similare. Mihai Fifor a avut inca de dimineata discutii cu structurile din subordine. Corpul de Control al primului-ministru a inceput deja de ieri actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile MAI, dar si relationarea cu alte institutii cu atributii in situatii de urgenta.

Romanii trebuie sa continue sa creada in MAI, este datoria acestei structuri sa asigure siguranta oamenilor. Avem in MAI multi profesionisti, oameni care isi fac datoria si care se bucura de respect si apreciere, insa toti cei pentru care nu primeaza interesul cetateanului trebuie sa plece", a spus Viorica Dancila, in sedinta de Guvern, potrivit Digi24.