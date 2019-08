Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca "demisia ministrului de Interne la doar cateva zile de la numirea sa in functie arata ca mizeria care se ascunde in spate este una purulenta, greu de acoperit si mult prea greu justificat din partea PSD".



"Capacitatea administrativa a statului roman a fost distrusa in ultimii ani de guvernarile PSD-ALDE, din cauza numirilor pe baza de carnet de partid si a complicitatilor infractionale a liderilor coalitiei guvernamentale. Plantarea oamenilor fara competente minimale si a beizadelelor de partid in functii de conducere trebuie sa dispara. Partidul National Liberal este in divort definitiv cu astfel de practici si se angajeaza sa readuca meritocratia in functia publica. In actiunea politica din ultimii ani, PNL s-a opus cu vehementa, si cu toate instrumentele legale avute la dispozitie, tentativelor de politizare si destructurare a structurilor de siguranta si ordine publica. Am contestat la Curtea Constitutionala toate initiativele nocive ale majoritatii PSD-ALDE menite sa vulnerabilizeze statul de drept, sistemul judiciar si sistemul de aparare a victimelor in fata infractorilor", a afirmat Ludovic Orban intr-o declaratie de presa, citat de News.ro.

El spune ca, avand in vedere falimentul structurilor statului roman in a proteja dreptul la viata si la integritate fizica a persoanei, PNL cere imperativ convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru adoptarea masurilor solicitate de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

"Totodata, aceasta reuniune a Parlamentului trebuie sa abordeze in mod obligatoriu abrogarea Legii recursului compensatoriu, desfiintarea Sectiei Speciale pentru anchetarea magistratilor, respingerea in ansamblu a proiectelor de modificarea a Codurilor penale declarate neconstitutionale de CCR, respingerea OUG privind Codul Administrativ care introduce noi parghii de hiperpolitizare a functiei publice. Din pacate, stadiul metastazat in care au ajuns institutii ale statului precum Ministerul de Interne, care a esuat in a garanta dreptul la viata, reclama nu doar demisii din functii, ci o reconstructie din temelii a sistemului de ordine publica. Faptul ca titularul acestui protofoliu a abandonat functia dupa doar cateva zile arata ca mizeria care se ascunde in spate este una purulenta, greu de acoperit si mult prea greu justificat din partea PSD", incheie liderul PNL.