Catalin Radulescu a acuzat ca presedintele Klaus Iohannis politizeaza drama de la Caracal, dorind sa creeze o emotie dupa modelul "Colectiv".



"Eu vad asa, ca in primul rand, tovarasul Iohannis politizeaza ca de obicei, adica asa cum a folosit intamplarea nenorocita cu Colectivul, de data aceasta iata ca politizeaza acest eveniment nefericit si in loc sa fie aproape de acesti oameni, in loc sa-si doreasca sa facem lumina, sa facem curatenie in sistemul asta, bineinteles ca vine cu niste prostii, referindu-se la faptul ca PSD-ul si coalitia, din cauza ca s-au modificat legile justitiei, un habarnist total acest om, dar probabil ca omul asta isi doreste din nou, pe o emotie publica, vine 10 august, vor sa faca iarasi mitinguri, sa creeze o stare de genul asta, de emotie populara, sa pacaleasca iarasi romanii, ca sa-si faca el jocurile lui, ca se apropie Presedintia si asa mai departe", a declarat, marti, Catalin Radulescu, la RFI, citat de Stiripesurse.ro.

Radulescu a declarat ca demisia lui Nicolae Moga de la MAI l-a luat prin surprindere.

"M-a surprins demisia colegului meu, Nicu Moga. Chiar vorbeam cu el si spuneam ca vreau sa ma implic in comisia de ancheta, care credeam ca se face, vad ca alti colegi de-ai mei nu mai vor sa o faca, ceea ce cred ca e o greseala (…) si aceasta comisie de ancheta ar trebui sa aiba ca rezultat tocmai curatirea sistemului", a subliniat Radulescu.

El a mai spus ca e marcat de tragedia de la Caracal, iar statul trebuie sa dea dovada de solidaritate.

"Acuma, noi trebuia sa dam dovada de solidaritate, in primul rand si sa aratam acestor oameni si acestor familii sarmane, care sunt in situatia in care sunt, Doamne fereste sa fii intr-o astfel de situatie, eu sunt tata de fetita care are 18 ani si credeti-ma ca am fost foarte marcat de ce s-a intamplat", a conchis deputatul PSD.

Nicolae Moga a demisionat, marti, din functia de ministru al Afacerilor Interne, dupa doar sase zile de mandat, in urma crimelor de la Caracal.