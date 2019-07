Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti, la Digi24, ca Nicolae Moga a preferat sa plece de la ministerul de Interne "la o viata linistita", decat sa "se inahme la reforma ministerului".



"Cred ca nu a vrut sa isi asume evolutiile viitoare in Ministerul de Interne si a preferat sa plece la o viata linistita decat sa se inhame la reforma ministerului pentru ca acest episod nu mai lasa nicio alta varianta decat o reformare puternica a MAI. In primul rand ar trebui sa avem o reorganizare a sistemului si o reverificare a tutror salariatilor. Este evident din episodul Caracal ca oamenii sunt departe de a cunoaste elemente elementare din legi si nu stiu Constitutia, nu stiu Codul de Procedura Penala,deci ce sa discutam? E clar ca trebuie evaluati toti salariatii si dati afara foarte multi.

Evaluarea sa fie facuta de o comisie interna a MAI numita de ministru, o comisie responsabila fara doctorate plagiate, deci o comisie onesta, sunt destui politisti valorosi. O curatare de incompetenta in primul rand, pentru ca aici a fost vorba de lipsa de competenta, nu de lipsa de mijloace. Uitati-va ca MAI, politistii, plus trubadurii lor de la televiziuni si azi revin cu ideea ca am cerut pozitia de la STS, or STS nu poate da pozitie, el preia niste zone de la operatorul de telefonie. DOS avea echipamentul care putea face determinarea exacta a adresei de la care a fost telefonul.

Daca PSD nu isi asuma costul curatarii de incompetenta a MAI, atunci isi asuma costul dramei de la Caracal. Ma indoiesc ca nu ii atinge, vor avea costuri electorale majore, pentru ca nu opozitia a numit incompetentii de la Caracal la pozitiie, ci PSD-ul, este clientela lor. Dupa reforma ramai la MAI cu cei care au trecut prin scolile de politie, de subofiteri si ofiteri, dar cu astia luati de pe strada si pregatiti intensiv sa devina politisti uitati cat sunt de caraghiosi, nici nu stiu sa puna catusele la mana unui infractor, daramite sa stie si carte. Cine nu stie carte, sa mearga sa lucreze la spatii verzi", a spus Traian Basescu, citat de Stiripesurse.ro.