Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca va propune desfiintarea Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, condusa de Florin Iordache.



"Am luat act ieri (luni-n.r) de decizia CCR. Mai mult ca sigur, am anuntat deja ca o sa avem o noua abordare. In primul rand, o sa propun colegilor mei desfiintarea comisiei Iordache sau comisia speciala care s-a ocupat de modificarile de justitie, a codurilor penale, a codurilor de procedura penala. Ele o sa intre intr-un parcurs parlamentar normal. In primul rand la Senat, ca si prima Camera sesizata, in Comisiile juridice. Se pare ca functionalitatea comisiei speciale nu a fost cea dorita, dimpotriva ea a avut un impact public negativ si asupra partidului pe care il reprezint, dar si asupra institutiei Parlamentul Romaniei. O sa avem o abordare, in primul rand prioritatile fiind deciziile neconstitutionale deja declarate de catre CCR si pe urma o sa vedem daca este oportun o alta modificare atat la codurile penale, cat si la codurile de procedura penala", a declarat Marcel Ciolacu, in Parlament, citat de Mediafax.

De asemenea, Marcel Ciolacu a afirmat ca raportul Parchetului si MAI privind gestionarea situatiei de la Caracal reprezinta o prioritate.

"In cursul zilei de sambata eu am propus infiintarea unei comisii speciale urmand sa discut cu toti liderii politici din Parlament, din Camera Deputatilor mai exact, facand astfel o invitatie de a intra intr-o institutional intr-o normalitate si de a nu iesi cu declaratii publice dupa o asemenea drama ca cea de la Caracal. In zilele urmatoare au fost foarte multe declaratii politice si a multor lideri politici, in declaratia de ieri am spus ca prioritatea in momentul acesta este totusi raportul de la Ministerul Public cat si de la Ministerul de Interne si nu in ultimul rand ce au constat cei din comisia de lucru constituita la nivelul primului ministru si coordonata de catre domnul Arafat. Din punctul meu de vedere prioritatea Parlamentului este de a interveni in procedurile institutionale care sunt create pentru a ne apara, a interveni intr-un mod eficient si direct si in timp real si nu in ultimul rand de a preveni", a mai spus presedintele Camerei Deputatilor.