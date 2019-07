Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Zalau, ca ceea ce s-a intamplat la Caracal arata faptul ca nu este suficienta o schimbare a Guvernului, ci o reforma profunda a statului, a Constitutiei si a administratiei publice.



"Daca mai era nevoie, ce s-a intamplat la Caracal arata ca nu avem nevoie doar de o schimbare de Guvern si de peticeli pe ici, pe colo, ci avem nevoie de o reforma profunda a statului, care a fost profund compromis de modul in care s-a facut politica in Romania, in ultimii ani, o politica clientelara, o politica de clan, o politica in interesul unor grupuri de interese si asta se vede in momentul de fata in dezinteresul unor oameni care lucreaza in administratia publica, profund politizata si, acolo unde nu e vorba de dezinteres, vedem lipsa de compententa si de profesionalism. Statul roman are nevoie de o reforma profunda.

Eu as nota faptul ca, daca de ani de zile se spune ca pe romani nu-i intereseaza politica, ca sunt scarbiti de politica, iata ca atunci cand se face politica pentru oameni, nu doar ca vin oameni care se inscriu in partid, dar sunt oameni care sunt gata sa-si asume responsabilitati in partid, sa se expuna. (…) Romanii nu sunt scarbiti de politica, in general, sunt scarbiti de modul in care s-a facut politica pana acum, de catre unele partide", a declarat Dacian Ciolos, potrivit G4media.ro.