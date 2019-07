Fostul presedinte Traian Basescu raspunde acuzatiilor lui Ion Cristoiu, afirmand ca nu datoreaza nimic Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) si ofera cateva motive pentru care ii ia apararea.



"Nu maestre, nu datorez nimic STS.

De cateva zile, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o teorie a datoriilor mele fata de STS. Raspunsul meu simplu si categoric este: “Nu maestre, nu am niciun fel de datorie fata de STS”. Cariera mea politica, victoriile in alegeri, fie ca au fost pentru Primaria Capitalei, pentru Cotroceni sau in referendumurile de destituire se datoreaza romanilor, mie si PD/PDL .

De ce apar STS? Iata de ce:

1.STS nu dispune de mijloacele tehnice pentru localizare;

2.STS primeste informatiile de localizare de la operatorii de telefonie mobila si le transfera asa cum le primeste catre beneficiari;

3.STS a fost tot timpul, si este si acum, in riscul de a fi preluat de guvern si integrat in Ministerul de Interne sau in Ministerul Apararii, ceea ce ar duce la politizarea institutiei si la decredibilizarea sigurantei comunicatiilor statului;

4.Dintre procurori, politisti si STS, acestia din urma au cea mai redusa capacitate de riposta publica, iar in faza initiala pur si simplu au fost pe nedrept coplesiti de acuzatii;

5.Este institutia Statului Roman care concentreaza cei mai multi si cei mai valorosi informaticieni.

In concluzie, domnule Cristoiu, voi continua sa-i sustin spunand adevarul despre dotarea de care dispune STS, pana cand institutia va achizitiona propriul sistem de localizare a telefoanelor mobile. Deci, maestre, nu datorez nimic STS", a scris Traian Basescu pe Facebook.