"Salut demisia sefului STS, pe care, insa, mi-as fi dorit sa il motiveze ascultarea vocii societatii si responsabilitatea fata de serviciul pe care l-a condus. Mi-as fi dorit sa nu vedem atata aroganta din partea domnului Vasilca. Aceasta demisie era necesara din prima zi, pentru gestionarea defectuoasa a cazului de la Olt, nu pentru prejudiciile de imagine aduse institutiei. Este nepermis ca intr-o asemenea situatie seful STS sa ne vorbeasca de imagine.

Nu pot sa nu remarc ca presedintele Iohannis nu a avut nicio reactie si nu a luat nicio masura in privinta sefului STS. In mod normal, Presedintele ar fi trebuit sa il demita. Vedem deci cum, la domnul Iohannis si sefii de institutii pe care ii numeste, firescul se intampla tarziu si avand la baza motivatiile gresite.

Mai asistam astazi la o iesire heirupista - la fel de intarziata si plina de amatorism - si din partea domnului Barna, caruia ii voi spune atat: deciziile care se impun vor fi luate de catre Executiv in baza analizelor si rapoartelor emise de grupul de lucru condus de domnul Raed Arafat. De asemenea, voi solicita convocarea de urgenta a Parlamentului in sesiune extraordinara si vom implementa deciziile prin OUG. Guvernul nu va pierde timpul.

Primesc in fiecare zi concluzii din partea grupului de lucru, pe care le analizam impreuna si pe care le vom transpune in masuri legislative, tinand cont de legislatia existenta si de deciziile CCR. Fac aceasta precizare in legatura cu informatiile aparute in spatiul public despre cartelele prepay. Cunoastem bine deciziile CCR in domeniu si le vom avea constant in vedere. Nu va exista nicio masura legislativa care sa contravina acestor decizii care sunt obligatorii pentru fiecare cetatean roman.

Asistam deja la nepermis de multa politizare a acestui subiect. Am facut inca de vineri un apel la decenta si responsabilitate, principii pe care "candidatii" le calca zilnic in picioare", a scris Viorica Dancila pe Facebook.