Presedintele Klaus Iohannis a cerut coalitiei PSD-ALDE sa renunte la modificarea legislatiei penale, dupa ce luni CCR a declarat neconstitutionale modificarile aduse la Codul penal si Codl de Procedura Penala.



"Decizia pronuntata astazi de catre Curtea Constitutionala, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea legilor de modificare si completare a Codului penal si a Codului de procedura penala, sanctioneaza, pentru a doua oara, demersul legislativ al coalitiei PSD-ALDE. Aceasta solutie arata, o data in plus, ca modificarile aduse legislatiei penale de catre coalitia de guvernare sunt nocive si contrare Legii fundamentale.

Adoptate de Parlament in numai cateva saptamani, fara nicio fundamentare sau consultare cu sistemul judiciar si societatea civila, modificarile asupra legislatiei penale au avut un singur scop: protejarea infractorilor in detrimentul persoanelor vatamate, elaborarea unui intreg set de proceduri menite sa slabeasca statul si sa incurajeze fenomenul infractional.

In acest context, in care cele doua legi au fost invalidate succesiv de catre Curtea Constitutionala, solicit coalitiei PSD-ALDE sa abandoneze pretinsa reforma in domeniul penal. Cer, de asemenea, Parlamentului sa respinga in totalitate modificarile aduse legislatiei penale si sa revina asupra schimbarilor toxice operate deja in legile justitiei, care s-au dovedit adevarate atentate la adresa sigurantei cetateanului.

Adaptarea legislatiei la standardele statului de drept, inclusiv la jurisprudenta Curtii Constitutionale, trebuie sa se realizeze cu buna credinta, transparent si in urma evaluarii aprofundate a impactului interventiilor legislative preconizate.

Atentionez majoritatea parlamentara PSD-ALDE ca respectarea votului cetatenilor dat la referendumul din 26 mai este obligatorie. In acest sens, este imperativa transpunerea cat mai urgenta in legislatie a prevederilor Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Am initiat acest Acord tocmai pentru a consfinti vointa suverana exprimata de cetatenii romani la referendum, in sustinerea statului de drept si impotriva afectarii independentei sistemului judiciar. Chiar daca PSD si ALDE au refuzat semnarea documentului, acesta nu poate fi ignorat, iar prevederile sale trebuie duse la indeplinire de catre intreaga clasa politica", se arata intr-o declaratie a presedintelui, potrivit Antena3.ro.