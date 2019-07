Cinci ofiteri si trei agenti de politie sunt cercetati de Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne in legatura cu modul in care s-a intervenit in cazul de la Caracal.



Totodata, a fost informat Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru a analiza si dispune cu privire la situatia de fapt retinuta in sarcina agentului din cadrul IPJ Olt care a preluat apelul de la 112, informeaza MAI, potrivit Agerpres. Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a dispus incetarea imputernicirii inspectorului sef al IPJ Olt, precum si a celor doi adjuncti ai acestuia si schimbarea din functie a sefului Politiei municipiului Caracal, precum si a adjunctului acestuia. "Pe parcursul verificarilor Corpului de control al ministrului, au rezultat mai multe deficiente, inclusiv pe linia exercitarii actului managerial la nivelul conducerii IPJ Olt, care denota o lipsa de implicare din partea factorilor de conducere ai inspectoratului in coordonarea efectivelor din subordine", precizeaza MAI. Ministrul a aprobat propunerea conducerii Politiei Romane de a imputernici ca sef al IPJ Olt pe comisarul-sef de politie Vasile Armasu (director al Directiei de Ordine Publica din cadrul IGPR). "Totodata, Nicolae Moga a dispus noului inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Olt masuri urgente pentru evaluarea eficientei actului managerial de la toate subunitatile de politie din judetul Olt, in urma careia sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea unui serviciu politienesc de calitate", se arata in comunicat.

