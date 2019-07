Deputatul PSD Egen Nicolicea a anuntat ca va discuta cu ministrul de Interne Nicolae Moga pentru schimbari legislative care sa prevada proceduri clare pentru interventia politiei, in cazuri precum cel din Caracal.



"In ceea ce priveste actiunea fortelor statului de drept, desi asta este o expresie exagerata, institutiile statului de drept sunt si institutiile de sanatate si azilurile de batrani, nu Politie, Parchet, s.a.m.d., cum ne-a intrat noua in limbaj, s-a dat dovada de crasa incompetenta. Aici e un punct pe care trebuie sa umblam la legislatie. Legislatia trebuie facuta si impotriva abuzivilor, ca sa nu mai poata sa actioneze, dar trebuie facuta si impotriva prostilor, cu proceduri foarte clare, in asa fel incat sa nu mai lasi la latitudinea cuiva.

Voi sta de vorba cu domnul ministru Moga, care este o persoana foarte voluntara si care nu lasa lucrurile de pe o zi pe alta si sunt convins ca masurile organizatorice, de stabilire a unor proceduri de interventie pe care le va lua, eu zic ca pe viitor ne vor scuti de astfel de probleme, de erori ale politistilor", a afirmat Eugen Nicolicea, duminica, la Antena 3, citat de Ziare.com.

Eugen Nicolicea a spus ca trebuie specificat in lege ca politia trebuie sa intervina obligatoriu in momentul cand viata unei persoane este amenintata. El a mai spus ca in situatia de la Olt a fost vorba despre "crasa incompetenta".

"Deci aveau dreptul sa intre, puteau sa intre, dar asta insemna o decizie a cuiva. Sa zicem ca stiau legea, nu aveau nicio obligatie, aveau doar o posibilitate. Am vorbit despre crasa incompetenta. Acum presupunand ca ar fi stiut legea, atentie acolo spune 'pot, au posibilitatea, pot sa intervina', dar lasi la latitudinea lui daca o face sau nu.

Evident ca acest lucru poti sa il lasi la latitudinea lui daca e vorba de sustragere de probe, distrugere de probe, etc, dar in cazul in care e amenintata viata unei persoane nu trebuie sa ii mai lasi la pot sa intervina, ci sa scrie efectiv in lege ca intervin obligatoriu. Pe urma vedem noi daca a fost suprareactie sau nu", a explicat deptatul PSD.