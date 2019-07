"Nu mi se pare o victorie a anchetatorilor, e un amator care a omorat doua fete din motive sexuale, era inevitabil sa nu lase urme si desigur pus in fata unor dovezi a trebuit sa recunoasca faptele. Deci din acest punct de vedere nu vad nicio victorie nici a procuraturii, nici a politiei. Nu avem de-a face cu o mafie care stie sa si lucreze. Si ne intoarcem la intrebarea daca cel putin moartea celei de-a doua fete putea fi evitata", a afirmat analistul politic.

In opinia sa, nu exista un vis legislativ care ar fi impiedicat fortele de ordine sa intervina, ci cazul Alexandra este folosit de forte obscure, cu nostalgia dictaturii, pentru a limita drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

"Nu exista niciun vid legislativ. Din nenorocire, ca in toata perioada postdecembrista, o tragedie e folosita de forte mai mult sau mai putin obscure, nici macar politice, pentru a-si rezolva interesele. Am remarcat ca SRI prin divizia de presa ramane in continuare nostalgic al perioadei cand era dictatorul dicta in Romania, ceea ce inseamna ca tot ce a facut pana acum Eduard Hellvig in materie de asa-zisa democratie si transparentizare a fost o comedie si acum cand s-a ivit prilejul, agentii sub acoperire din presa si din politica, in frunte cu Rares Bogdan s-au napustit sa reabiliteze incalcarea grava a Constitutiei de catre SRI de pe vremea binomului SRI- DNA.

Este o imensa prostie si sper ca oamenii normali din aceasta tara nu vor musca din diversiunea pusa la cale de SRI si de celelalte institutii de forta deoarece profesionalismul anchetatorilor, al politiei, al parchetului se rezolva tocmai in conditii respectarii depline a drepturilor omului. A pleda acum pentru o inasprire a dictaturii printr-o neglijare a drepturilor omului inseamna a ne intoarce la mentalitate dictatoriala, o mentalitate care pune pe seama libetatilor, a democratiei o serie de crime sau incalcari ale legii", a punctat analistul politic.

Ion Cristoiu: Seful STS ar fi trebuit sa demisioneze

"Legea permitea orice gest. Nu vad care era problema sa i se bata in usa unui cetatean, nu era vorba sa intri sa tragi cu mitraliera in el. Trebuia sa bati la usa, nu raspundea , bateai in fereastra. Daca nu era nimic suspect, iti cereai scuze si plecai (...).

S-a dovedit prin transformarea fostului presedinte in agent de sprijin al STS-ului, ca de fapt este o institutie care a servit presedintele. Traian Basescu este dator STS, mai multe nu pot sa spun, stie el mai multe decat noi, si acum ii sare in ajutor. In cazul de fata , seful de la STS trebuia sa demisioneze. Nu ne intereseaza toate explicatiile sale publice si tehnice De ce nu demisioneaza? Pentru ca il are la mana pe Klaus Iohannis, asa cum l-a avut la mana si pe Traian Basescu cu rezolvarea unor chestiuni ilegale ca institutie de forta", a conchis Ion Cristoiu.