Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat duminica seara, la Antena 3, ca nu se impotriveste inaspririi pedepselor pentru crime si violuri, lucru propus de Viorica Dancila printr-un posibil referendum, insa, prin prisma referendumului din 26 mai, astfel de pedepse ar putea beneficia de amnistie si gratiere.



"Cu toata seriozitatea putem sa majoram pedepsele pentru crime, violuri. Nu sunt impotriva acestor lucruri. Dar vreau sa atrag atentia asupra referendumului din 26 mai. Noi putem sa majoram pedepsele, dar ele pot sa beneficieze de amnistie si gratiere. Aceste lucruri nu sunt grave. Sigur discutam ipotetic", a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3, potrivit Mediafax, citat de Hotnews.ro.

Premierul Viorica Dancila a anuntat, sambata, ca ia in calcul un referendum care are in vedere pedepse mai mari pentru criminali, violatori si pedofili, cum ar fi inchisoarea pe viata sau castrarea chimica, in contextul cazului din Caracal.