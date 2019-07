Analistul politic Stelian Tanase sustine ca noul ministru de Interne, Nicolae Moga, "a avut si ghinion" sa vina la MAI in contextul unuia dintre cele mai complicate cazuri din istoria recenta a Romaniei.



"Cei responsabili zic ca vor discute tragedia de la Caracal abia marti la CSAT. Tergiversarea are ca scop sa lase lucrurile sa se mai raceasca, opinia publica sa nu mai fie atit de enervata din cauza nenorocirii de la Caracal. Pentru ca enervarea nu e atit indreptata spre asasin, un monstru uman, ci spre un sistem care nu functioneaza si care nu asigura siguranta cetateanului. Numarul 112 este un blestem si asa va ramine in memoria colectiva. Sistemul nu fct pentru ca 1/ de citiva ani este supus unei presiuni enorme 2/ pentru ca legile au fost modificate in interesul citorva persoane nu al cetatenilor in ansamblu, 3/ pentru ca exista in sistem un grad de coruptie fara precedent. MAI este plin de nepoate, amante, cumnati, copiii generalilor. Politia a ajuns un fel de haiducie prin Codrii Vlasiei din care scapa cine poate. S-a aminat asadar discutia si pentru ca aceia care puteau sa dea un semnal puternic – se tem sa nu piarda voturi la toamna. Asa ca nu ma mir.

Ne lipsesc din pacate informatiile. Observ ca autoritatile implicate isi arunca mita peste gard, dau nonsalant vina una pe alta. IN plus Politia, Parchetul pastreaza secretul, si, fireste, populatia traieste o adevarata psihoza. I se poate intimpla oricui si nu intervine nimeni sa te salveze! Ca pe vremea lu Rimaru, cind nu mai iesea nimeni din casa si Bucurestiul era pustiu dupa lasarea intunericului. Nici comunistii nu ofereau informatii, populatia era lasata de izbeliste. Zvonurile – care de care mai strasnice – fac ravagii. Tot felul de scenarii se raspindesc si au ajuns in mass-media. De la trafic de carne vie, la fetite pentru militarii de la Deveselu, la fuga in Occident la munca a victimelor disparute, la retele de prostituate. etc. Dar cite nu se aud!?… E inevitabil, in lipsa unor informatii certe, venite din surse autorizate. Imaginatia patineaza, lumea poate sa creada si sa se teama de orice. Examenul la capitolul comunicare a fost pierdut de autoritati. Punct.

Am fost aseara la marsul de protest. S-a pornit de Piata Victoria, s-a mers pe Calea Victoriei, coloana s-a oprit in fata cladirii Ministerului Afacerilor Interne, fosta CC al PCR de undea fugit Ceausescu cu helicopterul. Cu umor protestatarii au scandat minute in sir pentru ministrul Moga si V VDancila – Helicopterul! Dar nu a iesit nimeni din cladire, ministru, un adjunct, purtatorul de cuvint al ministerului. De ce trebuia sa iasa sa dea ochii du protestatarii ? Ca sa dialogheze cu multimea. Au aratat lor cu dispret, au tratat multimea cu curul. La inceputul anilor 90 cind tot asa eram pe strazi protestind, delegati ai FSN ieseau sa poarte tratative cu multimea revoltata. Astia de azi sunt mai rai, mai primitivi, si-au umflat buzunarele intre timp buzunarele si nu stau de vorba cu plebea. La ce le-ar folosi!? Se baricadeaza ca niste nesimtiti in sedii si ne privesc la televizor cu o bere in fata.

Nu intimplator s-a ajuns aici. Ministrul Moga si-a inceput prost mandatul. Prevad ca va fi f scurt. A avut si ghinionul sa survina aceasta tragedie. E enervat ca in loc sa se desfete in vacanta pe Coasta de Azur, in Grecia, trebuie sa stea in tara legat de glie, sa conduca o ancheta complicata… Se simte in comportamentul lui public trecutul interlop. Si-a construit cariera in anturajul lui Radu Mazare, azi in puscarie. Moga se prezinta ca revolutionar, dar afirmatia ma face sa rid – ca unul care am fost la baricada revolutiei din Bucuresti in prima linie… Ar trebui sa-l verifice cineva serios pe tema asta. Observ totusi, spre lauda lui ca nu a trimis ca madame Carmen Dan jandarmii in tinuta de razboi sa atace multimea cu bite si gaze lacrimogene. Oamenii au putut sa isi exprime indignarea fara a fi batuti ca la 10 august 2018. Inteleg d-le ministru ca aseara nu a avut loc o tentativa de lovitura de stat ca in urma cu un an – cum zicea ca proasta VV Dancila ca sa nu taca. Este !?…”, scrie Stelian Tanase, pe blogul personal.