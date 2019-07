Secretarul general al PSD, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis "a ratat o buna ocazie sa taca", adaugand ca "poate nu era rau" ca seful statului sa spuna cum va gestiona problema institutiilor din subordinea sa.

"In ultimele zile doamna prim-ministru si noi am facut cu totii un apel sa nu politizam pe marginea tragediei si dramei pe care o traiesc niste oameni la Caracal in urma pierderii (...) a doi copii. Nu despre asta trebuie sa vorbim in zilele astea, ci despre ce putem sa facem ca astfel de orori sa nu se mai petreaca. Cred ca presedintele Iohannis a ratat o buna ocazie sa taca in seara aceasta sau, daca tot a iesit, poate nu era rau sa ne spuna cum va gestiona problema institutiilor care se afla in subordinea domniei sale si m-as fi asteptat sa avem un CSAT de indata pentru ca sunt lucruri care trebuie discutate acolo in regim de urgenta, au trecut deja cateva zile, si cred ca se impun masuri extraordinare astfel incat astfel de tragedii sa nu se mai intample", a afirmat Fifor, la B1 TV, citat de Agerpres.

Vicepremierul a facut si o trecere in revista a masurilor luate dupa tragedia de la Caracal, aratand ca vinovatii, indiferent cine sunt acestia, trebuie sa plateasca.

"Au fost destituiti, pe rand, seful Politiei Romane, prefectul de Olt, subprefectul de Olt, seful Politiei Judetene Olt. Adica s-a intrat acolo cu maxima forta pentru ca trebuie ca toata lumea sa inteleaga ca indiferent cine vor fi vinovatii in aceasta speta, ei trebuie sa plateasca si vor plati pentru ca astfel de orori nu trebuie sa ramana nepedepsite. (...) Cine a gresit va plati, indiferent de cine este aceasta persoana, chiar nu ne intereseaza cum se numeste. (...) Sunt lucruri cumplite care nu trebuiau sa se intample, sunt proceduri care ne-au lasat uluiti pe toti si care arata balbaieli extrem de grave ale mai multor institutii, nu doar ale Ministerului de Interne", a sustinut secretarul general al PSD.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Palatul Cotroceni, ca respinge "abordarea politicianista" propusa de Guvern referitoare la problemele identificate in institutiile de ordine si siguranta publica in urma cazului de la Caracal, el adaugand ca o linie directoare a actualei majoritati a fost "calcarea in picioare" a legilor justitiei, a codurilor penale si a acestor institutii.

El a aratat ca acest caz va fi discutat in CSAT

"Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei si a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Si resping abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, care ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii", a afirmat presedintele Klaus Iohannis.