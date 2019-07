Parlamentarul USR Catalin Drula, presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatii din Camera Deputatilor spune ca premierul Viorica Dancila ”ne arunca praf in ochi” cu comitetul interministerial privind 112 pentru ca exista deja, de 11 ani, prin lege, un comitet cu acelasi scop, condus de ministrul comunicatiilor.

"Premierul Dancila anunta azi infiintarea Comitetului interministerial privind 112.

Exista deja PRIN LEGE un Comitet cu acelasi scop, de 11 ani, condus de ministrul Comunicatiilor. Doar ca NU ISI FACE TREABA. In loc sa-l dea afara pe ministru pentru asta, Dancila creeaza prin decizie un comitet identic ca sa ne arunce praf in ochi. Bataie de joc mai mare nici ca se poate.

CONTEXT:

Legea care sta la baza sistemului 112 este OUG 34/2008.

In terminologia din ordonanta, termenul pentru ce numim "112" in mod obisnuit este Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU).

La art. 5 al legii este definit Comitetul national de coordonare a activitatii SNUAU care are ca responsabilitati printre altele:

- elaborarea de politici si strategii privind functionarea, operarea si dezvoltarea SNUAU, precum si a serviciului de urgenta 112 in Romania

- coordonarea la nivel national, in mod unitar, a actiunilor tuturor organismelor implicate in functionarea SNUAU conform cerintelor europene in domeniu.

Cine face parte din Comitetul SNUAU:

- ministrul Comunicatiilor: presedinte al Comitetului

- directorul STS: vicepresedinte

- Ministerul Afacerilor Interne, prin secretar de stat

- Ministerul Sanatatii, prin secretar de stat

- ANCOM, prin vicepresdinte

CONCLUZIE:

Deci avem un Comitet DEJA, definit prin lege, cu aceleasi obiective, dar care NU ESTE IN STARE sa isi faca treaba.

Acest Comitet este responsabil pentru neimplementarea in Romania a Advanced Mobile Location/Emergency Location Service (AML/ELS) - sistemul de trimitere automata a pozitiei GPS a telefonului cand se apeleaza 112 - desi efortul este relativ mic (probabil 1-2 luni de munca si cateva zeci de mii de euro, in costuri).

Se ascund dupa un gigantic contract de modernizare a intregului sistem 112 care va dura ani de zile (nici licitatia nu e gata), cand de fapt pentru AML/ELS efortul necesar este miniscul in comparatie.

In loc sa-i traga la raspundere pe cei care nu si-au facut treaba, in primul rand ministrul Comunicatiilor care este presedinte ale Comitetului existent, Dancila creaza un nou Comitet cu aceiasi membri si aceleasi responsabilitati.

Adica ne arunca niste praf in ochi. E pur si simplu bataie de joc fata de cetatenii acestei tari. Totul e facut doar de imagine. N-au pic de rusina si de jena!", a scris Catalin Drula pe Facebook.