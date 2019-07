Andrei Caramitru considera ca "institutiile statului, Vasilica si domnul Iohannis ar trebui sa o lase mai moale cu comunicatele si sa nu mai dea vina pe unul, altul, STS sau altceva. Sa actioneze imediat in cuibul de criminali".

"CARACAL/OLT - LOCUL UNDE STATUL SI POLITIA LUCREAZA PENTRU INTERLOPI

Nu trebuie sa ne mire ce s-a intamplat in Caracal/Olt. E unul din Epicentrele crimei organizate, inclusiv de proxenetism si trafic de persoane, unde politia si primarii lucreaza mana in mana cu interlopii (cand nu sunt direct sefii retelelor).

E posibil ca Alexandra si vecinii criminalului sa fi sunat direct la mafioti, crezand ca de fapt suna la cineva care o poate apara.

Haideti sa coboram direct in infernul de acolo, pastorit de PSD si condus cu mana de fier de baronul Paul Stanescu (din Olt au venit si Iordache si Valcov).

Doar in Caracal, un oras de cateva mii de oameni (cat 3 strazi din Bucuresti), stim urmatoarele:

- Fostul primar din Caracal a fost acuzat de DIICOT ca era seful unei retele infractionale (https://www.digi24.ro/…/ancheta-diicot-cum-actiona-reteaua-…)

- In 2014 deja, o retea de proxenetism si trafic de persoane, inclusiv minore (!!!) a fost identificata in Caracal (https://www.agerpres.ro/…/olt-sapte-membri-ai-unei-retele-d…)

- Un politist din Caracal era un membru activ al unei grupari de camatarie si proxenetism care a fost destructurata in Aprilie 2019. Asupra Politistului nu s-au luat nici un fel de masuri (https://adevarul.ro/…/un-politist-biroul-rutier-…/index.html; https://stirileprotv.ro/…/grupare-de-interlopi-anihilata-in…; https://www.impactpress.ro/…/imprumuturi-cu-dobanzi-intre-…/)

- Fratii Ciocan (cu uriase probleme pe la DNA) controleaza echivalentul TelDrumul din Olt. Ei sunt complici cu Dragnea de foarte mult timp. Unul din ei e fost politist, si e deputat PSD din - atentie - Caracal. (https://adevarul.ro/…/foto-cei-mai-bogati-alesi-…/index.html)

- Un interlop violent din Caracal, Remus Radoi, a primit un contract urias in 2018 sa pazeasca CE Oltenia (!!!). (https://gorjeanul.ro/boza-a-atribuit-paza-ceo-unui-interlo…/)

- exista o mafie puternica libaneza in Caracal, cu legaturi stranse politice cu PSD. Un cetatean libanez - Shaona Enrico, e finul lui Iordache (https://gazetanoua.ro/…/mafia-din-caracal-amputata-afaceris…)

Daca ne uitam la judetul Olt:

- In 2013 deja, presa spunea ca IJP Olt este “raiul pilelor, incompetentei si coruptiei”. (https://www.cotidianul.ro/ijp-olt-raiul-pilelor-incompeten…/)

- Un comisar sef de la Anti-Frauda Olt, impreuna cu alti colegi, conduceau o retea infractionala majora (http://m.ziare.com/…/retea-infractionala-condusa-de-un-comi…)

- Toate numirile in Inspectoratului de Politie Olt sunt un troc politic intre baronii PSD (https://www.mediafax.ro/…/troc-politic-cum-au-ajuns-florin-…).

Asa ca - institutiile statului, Vasilica si dl Iohannis sa o lase mai moale cu comunicatele si sa nu mai dea vina pe unul, altul, STS sau altceva. Sa actioneze IMEDIAT in cuibul de criminali. Sa nominalizeze un anchetator care sa intre in forta. Sa trimita cei mai buni si incoruptibili anchetatori in interiorul politiei Olt/Caracal si sa taie in carne vie. Daca e nevoie sa ii dea afara pe absolut toti (pentru ca nu stiu daca mai e cineva ne-corupt acolo), si sa ii inlocuiasca cu profesionisti din orasele mari", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.