Florin Calinescu sustine ca premierul Viorica Dancila "e foarte activa in a gasi responsabilii din partea statului si pe care sa ii sacrifice, salvandu-si imaginea personala, de candidat la prezidentiale".

Nu stim inca ce si cum s-a desfasurat toata nenorocirea din Caracal.

Ce stiu eu, este ca dl. viorica e foaaarte activa in a gasi responsabilii din partea statului(pe care il conduce)si pe care sa ii sacrifice, salvandu-si imaginea personala, de candidat la prezidentiale si pe urma a partidului si a guvernului.

dl.viorica baga sub pres faptul ca e primministru de UN AN si JUMATATE si a pus in practica TOT ce a dictat livulica. In toate domeniile.

In cazul de fata a girat desfintarea justitiei si deprofesionalizarea ministerului de interne. De la varf in jos.

Principalul vinovat odihneste la parnaie.

Urmatorul e dumneaei.

Dumneaei trebuie sa isi scrie demisia", a scris Florin Calinescu pe Facebook.