Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca nu e necesar niciun referendum, pentru ca toti romanii vor ca infractorii sa nu umble liberi pe strazi si sa nu fie incurajat sa comita fapte penale.

"Este incredibil tupeul Vioricai Dancila fata de tragedia din Caracal. Ar fi trebuit sa se ascunda intr-o gaura de sarpe. Viorica Dancila face dovada unui cinism incredibil, greu de digerat, afisand o falsa empatie publica fata de tragedia de la Caracal. Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public „imi cer iertare romanilor din puscarii”. Dancila NU s-a delimitat in niciun moment clar, fara tagada, de toata politica dusa de PSD pentru protejarea infractorilor, impotriva romanilor cinstiti", a afirmat Ludovic Orban, printr-un comunicat de presa remis, sambata, MEDIAFAX, citat de Stiripesurse.ro.

Liderul liberal a reamitit de mai multe acte normative promovate de PSD-ALDE in domeniul legislatiei penale, printre care si legea recursului compensatoriu.

"Sa ne aducem aminte de Legea recursului compesatoriu, care a fost promovata de PSD si ALDE, si care in ciuda protestelor si a criticilor Opozitiei, societatii civile, ale organizatiilor profesionale, a fost adoptata. Sa ne aducem aminte de Eugen Nicolicea, care astazi se ascunde ca un sobolan, dar care, atunci cand a fost intrebat daca are vreo mustrare de constiinta asupra cazului de la Alba unde o fata a fost agresata la lift de un infractor eliberat de PSD-ALDE, a raspuns in felul urmator: „si care-i treaba?!”. Sa ne aducem aminte de toti pesedistii, de la Serban Nicolae la Florin Iordache, care ne spuneau in Parlament ca agresorul trebuie protejat mai mult decat victima. Si sa ne aducem aminte cum PSD si ALDE, atunci cand toate organizatiile de experti europeni criticau slabirea legislatiei penale si incurajarea infractorilor, acesti indivizi aflati la putere spuneau ca UE greseste", a subliniat Orban.

"Suntem in fata unei degradari a capacitatii institutionale a unor componente esentiale ale statului, fapt asupra caruia am avertizat in repetate randuri", a mai spus presedintele PNL.

El a adaugat ca PSD a compromis Politia Romana si a deturnat-o de la misiunea ei fundamentala si anume protejarea cetatenilor.

"Politia Romana a fost compromisa de managementul defectuos al acestei grupari de PSD-isti, care a deturnat in mod evident misiunea sa fundamentala de a proteja cetatenii. Politizarea agresiva de la varful Politiei, pensionarea masiva de personal care a dus la mii de locuri vacante, folosirea fortelor de ordine pentru a proteja lideri politici impotriva cetatenilor sunt deficiente sistemice cu atat mai evidente acum si care arata falimentul acestui sistem feudal implementat de PSD. In loc de solutii electoraliste, ceea ce premierul Dancila este obligat sa inainteze CSAT este un plan de readucere a sistemului de ordine publica la misiunea sa constitutionala, aceea de a proteja integritatea efectiva a cetatenilor si nu de a lua in gluma sesizarile primite", a explicat Orban.

Acesta mai spune ca nu este necesar niciun referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie pentru este clar ca niciun roman nu isi doreste ca infractorii sa umble liberi pe strazi. El mai acuza ca Viorica Dancila incearca sa castige capital politic de pe urma dramei din Caracal.

"Nu poti sa vii in fata romanilor dupa o astfel de tragedie, ca sef al Guvernului si liderul majoritatii parlamentare, sa sustii ca este nevoie de un referendum pentru inasprirea pedepselor, cand tocmai tu ai favorizat fenomenul infractional si ai timorat magistratii. Nu este nevoie de niciun referendum pentru ca stim ca toti romanii isi doresc ca infractorii sa nu umble liberi pe strazi si sa nu fie incurajati sa comita fapte penale. Romanii au respins deja ceea ce PSD si ALDE au facut in ultimii ani si acesta este spiritul votului pe care l-au dat in 26 mai", a completat Ludovic Orban.

Orban a mai spus ca VIorica Dancila vrea sa castige capital politic pe urma tragediei din Caracal

"Cu atat mai grava este incercarea premierului Dancila de a extrage capital politic din aceasta drama, in timp ce cu un tupeu incredibil face apel prevenitiv si ipocrit la celelalte forte politice sa nu politizeze acest caz. Tocmai Viorica Dancila este cea care politizeaza aceasta tragedie prin „sacrificiul” pe care vrea sa-l prezinte romanilor, adica acela ca si-a anulat programul de deplasari si urmeaza sa amane congresul PSD. Nu intereseaza pe nimeni aceste aspecte legate de PSD", a spus Orban.

Referitor la inasprirea pedepselor, presedintele PNL a afirmat ca "este suficient ca Guvernul sa adopte si sa inainteze Parlamentului un proiect de lege, care insa vine in totala contradictie cu politica penala a majoritatii guvernamentale de pana acum. Cu toate acestea, exista deja in Parlament initiative ale PNL care vin sa inaspreasca legislatia penala in cazul ucigasilor, pedofililor, violatori, talhari, nefiind necesar ca Viorica Dancila sa se erijeze politic in eroina de carton a acestei drame. Este suficient sa anunte ca le sustine si, eventual, sa propuna amendamente".

Ludovic Orban mai considera ca este urgent ca "in fata acestei cumplite tragedii care adanceste neincrederea in functionarea institutiilor statului, este ca absolut toti cei responsabili, din oricare dintre institutiile implicate, sa fie pedepsiti pentru inactiunea lor ori actiunea defectuoasa, intrucat nu si-au indeplinit atributiile de serviciu, cu consecinte criminale", potrivit sursei citate.