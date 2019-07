Cozmin Gusa a spus, intr-o interventie la Realitatea TV, ca demiterile pe care le-a facut premierul Viorica Dancila in cazul fetelor disparute de la Caracal sunt doar "jocuri de imagine".

"Este un moment unghiular, nu triunghiular. Apropo de felul in care au decazut institutiile statului roman, e ceva groaznic. Sigur, prima data, prezentand condoleante familiilor, ca la asa drama, va dati sema cata durere, vin si spun ca astazi, 26 iulie 2019, avem un caz mai grav decat 10 august de anul trecut. 10 august ne-a aratat in ce fel institutiile de ordine publica devin institutii represive, indreptate impotriva cetatenilor. Astazi, avem cel putin o victima umana la 10 august. Aceasta fetita, saracuta, a murit pentru faptul ca statul roman nu functioneaza", a declarat Cozmin Gusa la Realitatea Tv, citat de Stiripesurse.ro.

Cozmin Gusa este de parere ca primele demiteri facute de Viorica Dancila reprezinta doar o strategie de imagine.

"Eu sunt foarte revoltat pentru ca de la prim-ministrul Romaniei am auzit de demiteri fara rost. Ce e asta? Il demiti pe seful Politiei Romane care, practic, daca luam STS-ul, daca luam procuratura, Politia, fiind impiedicata sa intre in locatie, vine abia pe locul trei. Iti continui vendeta cu Paul Stanescu de la Olt, ca asta a facut, de fapt, Viorica Vasilica, si sa-l demita si pe prefect. Adica ce treaba avea prefectul, am vazut pe site-uri ca era in concediu de doua sau trei zile. Sunt jocuri de imagine si, atentie, am urmarit declaratiile lui Ioan Buda care a luat act de demiterea lui. Sunt doua elemente extrem de importante. Primul: Ioan Buda a zis ca a fost demis pentru declaratia lui de la televizor, care identifica vinovatul in alta parte decat la politie, e dreptul dansului, dar care indica imensul gunoi de sub presul intelegerilor subterane din institutiile de ordine publica si siguranta din statul roman. Al doile lucru: Ioan Buda a descris apelul fetei, iar in apelul fetei inregistrat se aude, dupa ce descrie locatia, ”vine, vine”. Operatorul STS a avut posibilitatea sa auda cum criminalul se apropie de fetita, convorbirea se intrerupe, telefonul este inchis si in loc sa alerteze de urgenta, operatorul STS suna de 9 ori acolo. Deci acesta este firul evenimentelor si prim-ministrul nostru si cu ministrul de Interne de acolo se ocupa de demiteri din zona, care au o responsabilitate, sigur, dar pe ordinea de precadere mult mai jos decat cei care sunt de vina", a analizat Cozmin Gusa.