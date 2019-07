Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi 24, intentia premierului Viorica Dancila de a convoca un referendum, prin care romanii sa spuna daca vor inasprirea pedepselor pentru viol, crima si pedofilie, in contextul tragediei de la Caracal.



"O combinatie de prostie cu hienism politic. De ce sa faci referendum? N-ai decaat sa modifici legile. E bataie de joc. Doamna Dancila este dispusa sa se bata cu ghearele si cu dintii, sa curga sange, ca sa ajunga in turul doi al prezidentiale. Sa nu politizeze partidele ca sa poata sa politizeze doamna Dancila, care asta face. Vrea sa ne arate cum se preocupa. Un signur lucru ar avea de facut. Sa refaca legile Justitiei care au fost mutilate de partidul ei. Sa le refaca acum, nu sa faca referendum!", a spus CTP.

Despre masurile luate pana acum de Guvern:

"Nu fac nimic demisiile si demiterile in serie. Insii care vin in locul lor vin din aceeasi zeama, din acelasi aer imputit si criminal pe care l-a construit Puterea de 3- 4 ani incoace. A fost inlaturat imbecilul de Buda, seful Politiei, l-am auzit vorbind. Buda asta, un cretin care spune ca ii pare rau ca a murit fata. Prim-procurorul Parchetului Olt e o arierata mintal, scoatea pe gura doar prefabricate verbale. Era ca o pitulice sugrumata sa nu iasa ea vinovata. E in continuare o prostire in fata", a spus CTP, citat de Adevarul.ro.