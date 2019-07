Premierul Viorica Dancila a anuntat sambata ca analizeaza posibilitatea convocarii unui referendum pentru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol, pedofilie.

"In aceste zile, un suflet tanar care putea fi salvat a plecat dintre noi. Suntem cu totii plini de durere si revolta, de tristete si frustrare pentru ca asa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva decizii necesare in calitate de prim-ministru, dar este nevoie de mai mult. Mi-am anulat toate vizitele si evenimentele de astazi. La sosirea in Bucuresti m-am intalnit de urgenta cu ministrul Afacerilor Interne, care m-a informat asupra tuturor masurilor luate pana in acest moment si a planului de actiune pentru zilele urmatoare. I-am cerut ministrului Moga sa se intoarca la Caracal pentru a continua coordonarea acestei anchete. Tot astazi am convocat de urgenta o sedinta la Palatul Victoria cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, cu directorul general STS, Sorinel Vasilca si cu ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu. Am decis infiintarea unui grup de lucru interinstitutional care sa aiba ca scop gandirea unui plan de masuri urgente pentru eficientizarea timpilor de raspuns in situatii critice la nivelul intregului aparat de stat, grup care va fi condusa de domnul Raed Arafat. Voi propune acest aspect in cadrul sedintei CSAT de marti, in calitatea mea de vicepresedinte", a declarat Viorica Dancila, la Palatul Victoria, potrivit Stirileprotv.ro.

Premierul a anuntat ca analizeaza posibilitatea convocarii unui referendum

"De asemenea, analizez posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor pentru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol, pedofilie. Luam in calcul o ordonanta de urgenta pentru eliminarea tuturor deficientelor legislative care vor fi identificate de catre grupul de lucru. Am discutat cu domnul Arafat, vrem ca in maxim 15 zile sa avem o analiza si un plan de actiune. I-am demis deja pe seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, pe inspectorul sef adjunct al Inspectoratului Judetean de Politie Olt si pe subprefectul de Olt. De asemenea, l-am chemat din concediu pe prefectul de Olt pentru a-l demite. Vor fi demisi sau vor suporta rigorile legii toti cei care au fost implicati pe parcursul acestui proces si au gestionat defectuos situatia, nu doar conducerea", a mai declarat Dancila.

Ea a sustinut ca ceea ce tine de guvern si de institutiile aflate in subordinea Executivului se intampla deja fara discutii si fara amanari.

"Insa este de datoria tuturor celor responsabili sa ia masuri si decizii pentru ca astfel de nenorociri sa nu mai aiba loc. Cer sa se prezinte in fata CSAT un raport minut cu minut de la momentul primului apel, in noaptea de joi seara, la ora 11.05, raport care sa contina repet minut cu minut si decizie cu decizie cum a actionat fiecare pe baza competentelor lor. Astept acelasi lucru din partea tuturor institutiilor si entitatilor implicate in acest proces: presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, STS, procurorul general", a adaugat premierul.

Viorica Dancila a anuntat si amanarea congresului PSD

"Cer totodata o atitudine responsabila si din partea partidelor pe care le rog sa nu incerce sa politizeze acest subiect. Este inadmisibil sa permitem urcarea oamenilor politici pe aceasta tragedie, pentru exercitii de imagine si de campanie electorala. Am amanat deja congresul PSD din data de 3 august, avem nevoie de actiuni ferme ca sa luam masurile necesare si sa corectam erorile de procedura care au condus la moartea unui copil nevinovat. Asigur familiile, pe toti cetatenii Romaniei, ca toti cei vinovati vor plati indiferent de functia detinuta. Nu o sa permit nimanui sa se joace cu siguranta si cu vietile oamenilor. Ca om, ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferinta si voi face tot ce imi sta in putinta pentru a sprijini. Le transmit condoleante si toata compasiunea mea. Pentru masurile care se impun ii asigur ca nimeni nu va scapa nepedepsit", a incheiat Dancila.