"La 30 de ani de la revolutie clasa politica care a condus Romania pana acum a dat dovada suprema a incapacitatii si a propriei incompetente. Astazi nu a mai fost vorba despre interesul unui partid sau al altuia, despre vreun baron infractor, despre un director incompetent care fura bani de investitii sau despre vreo rubedenie angajata pe bani publici. (Citeste si: Cele doua adolescentele rapite in Caracal au fost ucise, transate si dizolvate in acid)

Astazi a fost vorba despre incapacitatea unui intreg sistem de a asigura cel mai banal si mai necesar serviciu intr-o societate minim functionala: siguranta cetateanului. Dupa 30 de ani de investitii in sisteme pretins performante, dupa 30 de ani de impartit posturi si sinecuri in institutii publice pentru partidele care au adus Romania aici, o fata care a apelat la serviciul pe care toti il credeam functional in Romania si-a pierdut viata pentru ca in acest sistem construit in 30 de ani de vechii politicieni nu mai exista astazi nici bun simt, nici empatie, nici competenta.

Ceea ce s-a intamplat astazi nu poate fi expediat pe umerii unui functionar sau angajat care nu a reactionat adecvat. Ceea ce s-a intamplat astazi este dovada falimentului unui sistem politic care a facut posibila pierderea unei vieti in mod absurd.

Nu poate exista ceva mai revoltator decat irosirea acestei vieti pentru a ne arata cat de important este sa nu mai acceptam ce a fost pana acum si sa ne implicam activ in schimbarea Romaniei. Chiar nu mai putem sta deoparte.

Cer premierului Viorica Dancila sa isi asume raspunderea si sa vina in fata Parlamentului pentru a da explicatii. Solicit de asemenea ca dupa necesara si asumata dezbaterea din CSAT, presedintele Iohannis sa anunte deciziile si masurile care vor fi luate in Romania.

Nu exista siguranta nationala fara siguranta cetateanului.

Condoleante si solidaritate familiei si comunitatii din Caracal pe care astazi statul roman le-a dispretuit profund", a scris Dan Barna, pe pagina lui de Facebook.