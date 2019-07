Kelemen Hunor a anuntat, vineri, ca UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale.



"Asa cum din 1996 incoace de fiecare data am avut candidat la alegerile prezidentiale, vom avea si in anul 2019. Atata pot sa va spun in acest moment, ca sigur va exista un candidat din partea noastra. Pe 28 august vom avea o sedinta si atunci vom lua decizia nominala, vom face nominalizarea", a afirmat Kelemen Hunor, la RFI, citat de Realitatea.net.

Pana acum si-au anuntat candidatura pentru Cotroceni presedintele Klaus Iohannis, liderul PSD, Viorica Dancila, presedintele USR, Dan Barna si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

Pro Romania isi va anunta candidatul tot in luna august, la fel ca si UDMR.