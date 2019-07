Liderul USR, Dan Barna, a declarat intr-un interviu pentru Ziare.com , ca isi doreste sa fie "un presedinte prezent in viata comunitatii nu doar la crize, ci in viata cotidiana, folosindu-si prestigiul si prerogativa institutionala".

"Ce am inteles noi in acesti 3 ani e ca nu poti sa faci lucruri si sa schimbi lucruri, daca nu ajungi la putere. Am aratat ce este o Opozitie reala. Mai departe, este exact aceasta candidatura si acest obiectiv USR-PLUS de a castiga alegerile locale si parlamentare pentru a forma guvernul.

Obiectivul nostru e sa transformam Romania in tara europeana moderna, care are toate premisele sa fie. Ca sa ajungem acolo, trebuie indeplinite niste conditii. Iar pentru asta e nevoie la Cotroceni de ADN-ul USR-PLUS. Presedintele nu conduce guvernul, ci el trebuie, in opinia mea, sa dea directia si viziunea unei tari.

Imi propun sa fiu un presedinte prezent in viata comunitatii nu doar la crize, ci in viata cotidiana, folosindu-si prestigiul si prerogativa institutionala. Un presedinte care da directii si linii de viziune pentru Romania este un presedinte care poate conta in directia tarii. Din aceasta pespectiva diferenta pe care o propun...", a declarat Dan Barna.