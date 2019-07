"Am iesit din UE si n-am aflat? Persoanele care condamna situatia aduc argumentul acesta: noi scolim pe banii nostri forta de munca inalt calificata pentru vest. Da, sunt banii nostri, dar am o precizare: fondurile UE la care are Romania dreptul sunt banii contribuabililor din Germania, Franta, Italia etc. Ei s-ar putea intreba, la randul lor, de ce sa ajunga banii in Romania. Pe urma: am semnat un Tratat in care acceptam mobilitatea fortei de munca. In plus, in Constitutie garantam dreptul la munca. Nu e conditionat. Iar argumente mai sunt.

Eu va intreb ceva: sunteti de acord ca maniera cea mai eficienta de a ne tine tinerii in tara este sa oferim conditii decente, in care promovarile se fac pe merit, nu pe pile, posturile de ocupa datorita competentei, salariile sunt bune daca se respecta niste criterii de performanta?", a scris Rares Bogdan pe Facebook.