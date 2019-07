Ion Cristoiu sustine ca toate statisticile arata ca nu au cum sa intre in turul al doilea si actualul presedinte Klaus Iohannis si liderul USR Dan Barna.



"Toate statisticile arata ca nu au cum sa intre amandoi in turul al doilea, pentru ca niciodata in istoria postdecembrista, chiar si in 1996, cand statea foarte prost, candidatul PSD nu a luat mai putine voturi decat cel de pe locul doi. De regula, la dreapta castiga unul – Crin Antonescu a avut vreun milion de voturi in 2009 – dar niciodata nu castiga mai mult, in primul tur, decat candidatul PSD si sa intre in turul doi. Marea problema, in primul tur, este nevoia – avand in vedere in niciun caz nu vor intra amandoi – de a se manca intre ei.

Nici Klaus Iohannis si presa lui, nici Dan Barna si presa lui – pentru ca deja presa militarizata s-a impartit- nu au interesul ca acest razboi sa aiba loc. Pentru ca daca are loc- si ar trebui sa aiba loc, daca nu e o comedie candidatura lui Barna – daca cei doi se ataca intre ei -si Dan Barna pare destul de dur ca sa se excluda, atunci unul dintre ei intra in turul doi si-atunci s-a formulat teza ca oricum cei doi intra in turul al II-lea si nu are niciun rost sa se bata. Asta este in subsidiar. Nu are niciun rost sa se bata ca oricum intra", a spus Cristoiu, citat de bzi.ro.