Raluca Turcan sustine ca premierul "ne va spune doar dupa ce va pierde alegerile cine o ghideaza in acest moment din umbra si cine ia decizii in locul ei".



"Declaratii tulburatoare ale unui Prim-ministru in functie!

VV Dancila a spus ca a stat 6 luni la Guvern prizoniera unor grupari de tip mafiot din PSD. Toate deciziile i-au fost dictate si i s-a interzis sa vorbeasca cu colegii de partid. Tot in acea perioada era si Presedinte Executiv al PSD. Crede ca in 10 august a fost o tentativa de lovitura de stat. Nu stie nimic de modificarile la legile justitiei si nici nu vrea sa-i sanctioneze pe cei care au atacat statul de drept. Nu desfiinteaza Sectia Speciala de Investigare a magistratilor. Sfideaza in continuare romanii de buna-credinta! VV Dancila a semnat OUG-urile dezastruoase date de acest Guvern si tot ea a acoperit nefacutele ministrilor Carmen Dan si Teodor Melescanu.

Cred ca ne va spune doar dupa ce va pierde alegerile cine o ghideaza in acest moment din umbra si cine ia decizii in locul ei!", a scris Turcan pe Facebook.