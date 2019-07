Conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata in Monitorul Oficial, Mihnea-Daniel Nastase, fiul lui Adrian Nastase, a fost numit in functia de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor.



Mihai Fifor a fost cel care a facut solicitarea ca fiul cel mic al fostului prim-ministru sa fie numit in functoe, pozatia sa fiind neremunerata.

"Avand in vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei formula prin Adresa nr. 1/MVF din 25 iulie 2019, inregistrata la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 25 iulie 2019, in temeiul art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 – Se acorda domnului Mihnea-Daniel Nastase calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Art. 2 – Activitatea domnului Mihnea-Daniel Nastase este neremunerata", se arata in hotararea sefei Executivului, potrivit hotnews.ro.